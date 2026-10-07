Для тебя Война в Украине

Обстрел Украины 7 октября: РФ убила людей в Киеве, Кременчуге, Прилуках и Александрии

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 октября 2026, 11:05 6 мин.
Обстрел Украины сегодня: РФ атаковала ракетами и дронами, есть погибшие

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