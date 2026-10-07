Обстрел Украины 7 октября: РФ убила людей в Киеве, Кременчуге, Прилуках и Александрии

В ночь на 7 октября Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине. Враг применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Основными направлениями удара были Киев и Киевщина, Полтавщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

В результате атаки зафиксировали попадания на 18 локациях и падение обломков еще на пяти.

Обстрел Киева: что известно о последствиях

Ночью Россия атаковала столицу баллистическими ракетами. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Оболонском и Шевченковском районах зафиксировали попадание на территорию нежилой застройки, в Подольском — в складские помещения. В частности, там произошло возгорание и частичное разрушение перекрытия офисно-складского здания.

В гаражном кооперативе Дарницкого района повреждено около 15 гаражных боксов и 10 автомобилей. Пожар, охвативший площадь 200 кв. м, ликвидировали. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух погибших, еще двоих удалось спасти.

Как уточнили в Киевской городской прокуратуре, погибшим мужчинам было 73 и 66 лет. Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Массированная атака на Украину: в Киеве погибли два человека, есть пострадавшие / 4 Фотографии

Обстрел Киевской области: какие последствия

По данным главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко, регион также подвергся комбинированной атаке дронами и баллистическими ракетами.

В Обуховском районе повреждены три производственно-складских помещения. Там возникли пожары, которые к утру локализовали. Также повреждены грузовой автомобиль и прицеп. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Кременчуге ракета попала в жилой район: есть погибшие и раненые

Под массированной атакой оказалась Полтавская область. Утром в Кременчуге прогремела серия взрывов. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Позже он уточнил, что в результате атаки зафиксировано попадание в жилом районе Кременчуга. Повреждены многоквартирные дома. Также враг попал в одно из предприятий в Кременчугском районе.

По словам городского главы Кременчуга Виталия Малецкого, погибла 72-летняя женщина и 42-летний мужчина.

В Прилуках ракета попала в многоэтажку

В Прилуках Черниговской области в результате ракетного удара РФ зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что на месте работают все необходимые службы, продолжается разбор завалов.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Впоследствии стало известно, что в результате российской атаки в Прилуках по многоэтажке предварительно 5 человек погибли. Еще 20 травмированы, среди них – трое детей. На другой локации из-за обстрелов России возник пожар возле производственного здания.

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Обстрел Украины: последствия в других областях

В Запорожье, по словам и. о. начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина, российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры. Из-за последствий удара возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог.

Почти 20 раз РФ атаковала Днепропетровщину беспилотниками и ракетами, отметил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Днепре повреждены промышленное предприятие, многоквартирные дома и спортивный клуб. На Никопольщине под удар попали Никополь, Марганецкая, Томаковская, Покровская и Червоногригорьевская общины. Там повреждены частный дом и автомобили.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили 65-летнюю женщину. 64-летний мужчина лечится амбулаторно.

В Александрии Кировоградской области удар пришелся по критической инфраструктуре. По словам городского главы Сергея Кузьменко, погибла женщина, еще трое людей получили ранения, а с двумя людьми пока нет связи.

В Светловодске зафиксировано падение обломков на открытой территории. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших. В Черкасской области, по словам начальника ОВА Игоря Табурца, силы ПВО обезвредили два российских БпЛА.

Российская армия “подарила” Путину уничтожение дома в Прилуках

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия в день рождения Владимира Путина уничтожила жилой дом в Прилуках Черниговской области.

— Сегодня Путину на день рождения российская армия подарила уничтожение жилого дома в Прилуках на Черниговщине. Это была обычная пятиэтажка. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших, 26 человек ранены, в том числе пятеро детей. Под завалами до сих пор могут быть люди, — рассказал глава государства.

По его словам, на месте непрерывно работают спасатели, пытающиеся найти людей, которые могут находиться под завалами.

Президент также сообщил о повреждении жилых домов в других городах. От российских ракетных ударов повреждены еще пять многоквартирных домов в Днепре и четыре многоэтажки в Кременчуге. Там, по словам Зеленского, два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Всего, как отметил Зеленский, этой ночью под ударами оказались инфраструктура Киева и 12 областей Украины.

Глава государства также отметил, что одной из ключевых целей российской атаки была энергетическая инфраструктура Украины. По его словам, в эту ночь РФ применила около 70 ракет, в том числе значительное количество баллистических, а также ударные дроны.

Во время массированной атаки РФ запустила по Украине 178 ракет и дронов

В ночь на 7 октября, начиная с 18:00 6 октября, российские войска атаковали Украину противокорабельными, баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил противокорабельные ракеты Циркон и Оникс, баллистические ракеты Искандер-М, С-400 и KN-23, а также 48 крылатых ракет Х-101, Искандер-К и Калибр.

Кроме того, РФ запустила 130 ударных БпЛА типа Shahed, Герань и дронов-имитаторов Пародия. Среди них 46 были реактивными.

Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области. По состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 161 воздушную цель: 5 баллистических ракет, 39 крылатых ракет и 117 ударных беспилотников. Информация относительно еще шести крылатых ракет уточняется.

Зафиксированы попадания ракет и ударных БпЛА на 18 локациях, еще в 5 местах упали обломки сбитых целей.

Ранее мы рассказывали о том, приведут ли обстрелы к новой волне выезда украинцев.

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