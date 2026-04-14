Когда закончится мобилизация — почему это не скоро и что влияет на решение

Когда закончится мобилизация в Украине, где идет полномасштабная война — риторический вопрос. Для восстановления сил и удержания фронта с 2022 проводятся мобилизационные мероприятия военнообязанного населения страны.

Объясняем это в материале.

Когда закончится мобилизация

В 5:30 утра 24 февраля 2022 года в Украине указом президента Владимира Зеленского было введено в действие военное положение.

Он предусматривает введение мер и полномочий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства.

Так, военное положение временно ограничивает конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также вводит временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.

Кроме этого, наше законодательство говорит, что во время действия военного положения продолжается мобилизация.

С 3 февраля 2026 года военное положение и всеобщую мобилизацию продлили ещё на 90 дней — до 05:30 4 мая 2026 года.

Это было уже восемнадцатое голосование Верховной Рады по продлению военного положения и мобилизации.

Когда закончится мобилизация в Украине? Мобилизация может завершиться только после завершения военного положения.

Мобилизация в Украине — сроки

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что военное положение в Украине отменят только после получения надёжных гарантий безопасности.

Кроме того, это решение должно быть согласовано с военным командованием и отдельно рассмотрено на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

А какие новые критерии бронирования в 2026 году и что изменилось для украинцев — мы объясняли в нашем другом материале.

