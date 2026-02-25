Мобилизация с 1 марта 2026 в Украине: усиление воинского учёта и больше цифровизации

С 1 марта 2026 года мобилизация в Украине будет продолжаться, поскольку военное положение было продлено Верховной Радой до 4 мая 2026 года. Основанием для этого является закон №4758-IX и указ президента.

Как будет проходить мобилизация с 1 марта 2026 — читай в материале.

Мобилизация в Украине с 1 марта 2026: кого могут призвать

Базовые принципы мобилизации в резерв и Вооружённые силы Украины остаются неизменными: она распространяется на мужчин 18-60 лет, признанных пригодными по состоянию здоровья и не имеющих законных оснований для отсрочки или бронирования.

Мужчины 25–60 лет без военного опыта подлежат призыву при отсутствии ограничений.

Мужчины 18–60 лет с военным опытом могут быть призваны при условии пригодности.

Лица с ограниченной пригодностью могут быть призваны при положительном заключении ВЛК.

Молодёжь 18–25 лет призывается только при наличии статуса военнообязанного или по контракту.

Предельный возраст службы — 60 лет, однако контракт на один год возможен и после 60 лет по согласию и при необходимости ВСУ.

Что изменится в мобилизации с 1 марта 2026: усиление воинского учёта

С 1 марта 2026 года усиливается контроль за воинским учётом: граждане обязаны своевременно обновлять персональные данные, сообщать об изменении места жительства, семейного положения, образования или работы.

Процесс мобилизации постепенно переходит в цифровой формат: повестки поступают через приложение Резерв+, учёт ведётся автоматически, а отсрочки и бронирование проверяются через государственные реестры.

Хотя новых правил мобилизации нет, государство теперь более строго и централизованно контролирует все данные.

Для граждан важно своевременно обновлять свои персональные данные и иметь подтверждение права на отсрочку или бронирование, чтобы избежать проблем во время мобилизации.

Кто не подлежит мобилизации с 1 марта: бронирование и критически важные предприятия

С 1 февраля 2026 года упростили правила бронирования работников важных предприятий. Теперь нужно лишь предоставить справку о количестве военнообязанных и подтвердить, что предприятие действительно критически важно.

Например, правительство разрешило компаниям, производящим трансформаторы, бронировать всех своих сотрудников, чтобы предприятие работало без остановок.

Также упрощены критерии признания компании критически важной — теперь их два вместо трёх.

Мобилизация с 1 марта: отметка об отсрочке в приложении Резерв+

Если в приложении Резерв+ нет уведомления, это не означает, что ты потерял отсрочку. Просто в реестре могут быть неполные данные.

В таком случае нужно обратиться в ЦНАП с необходимыми документами.

Подавать заявления на продление отсрочки лично больше не нужно — всё делается онлайн и через административные службы.

Мобилизация с 1 марта: ограничения выезда из Украины

С 1 марта 2026 года мужчинам, подлежащим мобилизации, по-прежнему ограничен выезд из Украины из-за военного положения.

Для некоторых категорий процедура упрощена: пограничники проверяют данные в электронных реестрах, поэтому часто не нужно брать с собой много документов.

Если у тебя есть отсрочка или бронирование, пограничники это видят и пропускают быстрее.

Закон определяет, кто имеет право на отсрочку или освобождение от призыва.

В 2026 году принята годовая отсрочка для молодёжи 18–25 лет, которая уже служила по годичному контракту во время военного положения.

Это учитывает добровольную службу и даёт гарантии после увольнения.

В целом с 1 марта 2026 года существенных изменений в правилах мобилизации нет, однако усиливается цифровой контроль и упрощаются процедуры оформления отсрочек для отдельных категорий.

