Мобілізація з 1 березня 2026 в Україні: посилення військового обліку і більше цифровізації

З 1 березня 2026 року мобілізація в Україні триватиме, адже воєнний стан був продовжений Верховною Радою до 4 травня 2026 року. Підставою для цього є закон №4758-IX та указ президента.

Як проходитиме мобілізація з 1 березня 2026 — читай у матеріалі.

Мобілізація в Україні з 1 березня 2026: кого можуть призвати

Базові принципи мобілізації до резерву та Збройних сил України лишаються незмінними: вона поширюється на чоловіків 18-60 років, придатних за станом здоров’я та без законних підстав для відстрочки або бронювання.

Чоловіки 25-60 років без військового досвіду підлягають призову за відсутності обмежень.

Чоловіки 18-60 років із військовим досвідом можуть бути призвані за умови придатності.

Особи з обмеженою придатністю можуть бути призвані за позитивним висновком ВЛК.

Молодь 18-25 років призивається лише за наявності статусу військовозобов’язаного або за контрактом.

Граничний вік служби – 60 років, але контракт на один рік можливий і після 60 років за згодою та потребою ЗСУ.

Що зміниться в мобілізації з 1 березня 2026: посилення військового обліку

з 1 березня 2026 року посилюється контроль за військовим обліком: громадяни зобов’язані своєчасно оновлювати персональні дані, повідомляти про зміну місця проживання, сімейного стану, освіти або роботи.

Процес мобілізації поступово переходить у цифровий формат: повістки надходять через додаток Резерв+, облік ведеться автоматично, а відстрочки та бронювання перевіряються через державні реєстри.

Хоча нових правил мобілізації немає, держава тепер більш строго і централізовано контролює всі дані.

Для громадян важливо вчасно оновлювати свої персональні дані та мати підтвердження прав на відстрочку або бронювання, щоб уникнути проблем під час мобілізації.

Хто не підлягає мобілізації з 1 березня: бронювання та критично важливі підприємства

З 1 лютого 2026 року спростили правила бронювання працівників важливих підприємств. Тепер потрібно лише показати довідку про кількість військовозобов’язаних та підтвердити, що підприємство дійсно критично важливе.

Наприклад, уряд дозволив компаніям, що виробляють трансформатори, бронювати всіх своїх співробітників, щоб підприємство працювало без зупинок.

Також спрощено критерії для визнання компанії критично важливою – тепер їх два замість трьох.

Мобілізація з 1 березня: відмітка про відстрочку у додатку Резерв+

Якщо в додатку Резерв+ немає сповіщення, то це не означає, що ти втратив відстрочку. Просто в реєстрі можуть бути неповні дані.

У такому випадку потрібно звернутися до ЦНАПу з потрібними документами.

Подавати заяви на продовження відстрочки особисто більше не потрібно – усе робиться онлайн та через адміністративні служби.

Мобілізація з 1 березня: обмеження виїзду з України

З 1 березня 2026 року чоловікам, які підлягають мобілізації, все ще обмежений виїзд з України через воєнний стан.

Для деяких категорій процедура спрощена: прикордонники перевіряють дані в електронних реєстрах, тож часто не треба брати з собою багато документів.

Якщо у тебе є відстрочка або бронювання, прикордонники це бачать і пропускають швидше.

Закон визначає, хто має право на відстрочку або звільнення від призову.

У 2026 році ухвалено річну відстрочку для молоді 18–25 років, яка вже служила за річним контрактом під час воєнного стану.

Це враховує добровольчу службу та дає гарантії після звільнення.

Загалом з 1 березня 2026 року суттєвих змін у правилах мобілізації немає, але посилюється цифровий контроль та спрощуються процедури оформлення відстрочок для окремих категорій. Читай також: мобілізація людей з інвалідністю 3 групи, чи підлягають вони призову — пояснює експерт.

