Для тебе Війна в Україні

Мобілізація з 1 березня 2026 в Україні: посилення військового обліку і більше цифровізації

Ольга Петухова, редакторка сайту 25 Лютого 2026, 18:00 3 хв.
мобілізація з 1 березня 2026
Фото Генеральний штаб ЗСУ

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь