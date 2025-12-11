Мобілізація 2026: кого можуть призвати та як тепер вручатимуть повістки

Питання мобілізації в Україні у 2026 році лишатиметься гострим, адже перебіг війни непередбачуваний і може виникнути потреба збільшити кількість військовослужбовців.

До того ж інтенсивність бойових дій змушує ворога максимально мобілізовувати ресурси, а це підвищує виклики для військового керівництва України.

Якою може бути мобілізація 2026 — у матеріалі.

Мобілізація 2026 в Україні

В коментарі для ТСН.ua військовий аналітик Іван Тимочко висловив думку, що у 2026 році у ЗСУ будуть вимушені набирати більше особового складу, ніж зараз.

Він пояснив, що за умови продовження бойових дій у 2026 році труднощі будуть і з мобілізацією, і з обороною, оскільки очільник Кремля Володимир Путін зробив ставку на максимальний тиск.

Росія готується продовжувати воювати. Через інтенсивність бойових дій і ми, і противник будемо максимально намагатися мобілізовувати особовий склад — вважає експерт.

При цьому він зазначає, що, якщо Росія робитиме ставку на мобілізацію людей саме для участі в штурмах, наступах силами піхоти, то у нас буде акцент на технологічну складову, адже такої кількості людей ми виставити не можемо.

На думку Івана Тимочка, у російській армії у 2026 році буде ставка на марші. Тобто, на піхоту. Це для Росії дешево та набагато простіше. “У них все просто — не йдеш служити — йдеш у в’язницю. Йдеш у в’язницю — будеш у штурмовиках” — каже експерт.

Щодо того, чи може Україні знадобитися перевищувати нинішні обсяги мобілізації, Тимочко зазначає: Війна — абсолютно непрогнозована річ. Треба завжди готуватись до найгіршого, обговорювати такі варіанти з усвідомленням ризиків та загроз.

Нові правила мобілізації 2026: вручення повісток

Відповідно до чинного законодавства України, якщо особа не визнана непридатною до служби та не має законних підстав для відстрочки або бронювання, вона підлягає обов’язковій мобілізації.

У 2026 році повістки військовозобов’язаним можуть вручати не лише працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Крім них це мають право зробити: представники структурних підрозділів районних і міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, підприємств, установ і організацій, а також підрозділів розвідувальних органів та СБУ (для резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають на обліку в цих органах).

Повістки можуть вручати за місцем проживання, роботи чи навчання, у громадських місцях і будівлях, на місцях масового скупчення людей, безпосередньо в ТЦК, а також на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон.

Читай також, чи можна звільнитися з ЗСУ через порушення під час мобілізації — рішення Верховного Суду.

