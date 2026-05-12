БЗВП для виїзду за кордон чоловіків віком 18-22 років: що відомо про ініціативу

В українському політичному просторі тривають дискусії щодо реформування правил перетину кордону для молодих чоловіків віком від 18 до 22 років.

Нова ініціатива, яку обговорюють у парламенті, передбачає запровадження обов’язкового проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) як передумови для отримання дозволу на виїзд за межі країни — подробиці в матеріалі.

У Раді пропонують обов’язкову БЗВП для чоловіків 18–22 років — подробиці

На думку народних депутатів, такий підхід дозволить державі не лише підготувати резерв, а й провести якісний рекрутинг.

Під час навчання психологи та спеціалісти матимуть змогу переконати молодих людей реалізувати свій потенціал у Силах оборони, пропонуючи гідні умови служби та високе грошове забезпечення, що може стати конкурентною альтернативою низькокваліфікованій праці за кордоном.

Паралельно з цим влада чітко артикулює позицію щодо мобілізаційного віку: наразі у Верховній Раді немає політичної волі для його зниження. Парламентарі зазначають, що поточна ситуація на фронті та технологічний розвиток ЗСУ дозволяють утримувати оборонні рубежі без призову осіб молодше 25 років.

Питання зниження призовного віку може стати актуальним лише за умови радикальної ескалації з боку агресора, наприклад, у разі оголошення в Росії повної мобілізації з призовом мільйона додаткових військових.

Поки що акцент робиться на “технологізації” війни: широкому впровадженні наземних роботизованих комплексів (НРК) та дронів, що дозволяє мінімізувати участь штурмових підрозділів у бойових зіткненнях і зберігати життя особового складу.

Сучасна війна вимагає нових навичок, тому в армійській реформі 2026 року особливий пріоритет надається фахівцям із високим рівнем цифрової грамотності.

Навички гри в Counter-Strike чи участь у кібертурнірах тепер цінуються у війську на рівні підполковника, адже керування дронами на відстані сотень і тисяч кілометрів стає буденною реальністю.

Дистанційне ведення бойових дій з безпечних тилових пунктів управління дозволяє залучати талановиту молодь до оборони країни, не піддаючи їх безпосередньому ризику на лінії зіткнення.

Раніше ми писали, що передбачає реформа мобілізації в Україні — читай в матеріалі, що відомо про зміни у процесі призову.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!