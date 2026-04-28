Бронювання по-новому 2026: які зміни відбулися у законодавстві

Система бронювання військовозобов’язаних в Україні у квітні 2026 року зазнала суттєвих трансформацій, спрямованих на балансування потреб фронту та стабільності економіки.

У парламенті та уряді наразі розглядають декілька паралельних механізмів, які мають спростити життя бізнесу, але водночас посилити мобілізаційні ресурси.

Бронювання по-новому: про які зміни варто знати

Однією з найбільш обговорюваних ініціатив стала пропозиція члена профільного комітету Верховної Ради Федора Веніславського. Депутат озвучив ідею альтернативного підходу, за якого підприємство зможе гарантовано зберегти ключового спеціаліста, якщо сприятиме залученню до лав Збройних Сил декількох нових добровольців.

За словами Веніславського, формула один заброньований в обмін на трьох-десятьох залучених осіб може стати справедливою компенсацією для держави, хоча наразі ця модель перебуває на стадії активного обговорення та потребує додаткових законодавчих розрахунків.

Водночас Кабінет Міністрів уже впровадив низку практичних змін, що почали діяти навесні 2026 року. Міністерство економіки розширило критерії для отримання статусу критично важливого бізнесу, додавши до переліку компанії, що займаються перевезенням військових вантажів, ремонтом озброєння та закупівлями для потреб оборони.

Цифрова платформа Дія також оновила свій функціонал: тепер стандартний термін опрацювання заявки на бронювання становить 72 години, хоча для підприємств оборонно-промислового комплексу зберігається можливість пріоритетного розгляду.

Важливою інновацією стала можливість надання тимчасової відстрочки на 45 днів для спеціалістів критичних підприємств, чиї дані в реєстрах потребують уточнення. Цей період надається працівнику для актуалізації інформації через ЦНАП або застосунок Резерв+, після чого компанія може подати запит на повноцінне піврічне бронювання.

Хоча паперові витяги все ще існують, вони мають лише допоміжний характер — якщо інформація про відстрочку відсутня в електронному реєстрі, паперова довідка може не захистити від вручення повістки під час перевірки документів.

Для успішного бронювання працівник повинен бути офіційно працевлаштованим, перебувати на обліку та не мати статусу у розшуку.

Суттєвим полегшенням для заброньованих осіб стало рішення, згідно з яким їх не направляють на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) до моменту завершення терміну дії їхньої відстрочки.

У разі виникнення технічних збоїв, таких як помилковий статус порушника в системі, юристи радять діяти через адвокатські запити або особисте звернення до ТЦК для виправлення даних.

При цьому варто пам’ятати, що наявність броні не означає автоматичного права на виїзд за кордон — ці питання, як і раніше, вирішуються прикордонною службою в індивідуальному порядку згідно з правилами воєнного стану.

Раніше ми писали, як буде проходити мобілізація з 1 травня — читай в матеріалі, що зміниться вже з останнього місяця весни.

