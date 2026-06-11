Дозвілля Опитування

Проєкт Фонду Олени Пінчук: групова підтримка допомогла здолати стрес майже 3000 жінок

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 11 Червня 2026, 15:00 3 хв.
дослідження Regeneration

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