Проєкт Фонду Олени Пінчук: групова підтримка допомогла здолати стрес майже 3000 жінок

Групова психологічна підтримка може бути дієвим інструментом подолання наслідків тривалого стресу в умовах війни. Таких висновків дійшли автори річного дослідження за участю 535 жінок, проведеного в межах проєкту Regeneration Фонду Олени Пінчук.

Дослідження Regeneration: психологічна підтримка допомагає українкам долати наслідки війни

Благодійний проєкт Regeneration успішно функціонує з 2022 року у партнерстві Фонду Олени Пінчук та громадської організації Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди.

Програма розрахована на тримісячний курс групових занять для кожної учасниці, де з ними працюють провідні українські психологи під регулярною супервізією міжнародних експертів із досвідом подолання травм воєнних конфліктів.

Від початку запуску ініціативи фахову безкоштовну допомогу вже встигли отримати майже 3000 українських жінок.

В основі роботи груп лежать такі сучасні психотерапевтичні принципи, як посттравматичне зростання, реклеймінг, розбудова ком’юніті та унікальний підхід зцілення свідка.

Унікальність цієї наукової роботи полягає в тому, що експерти оцінювали психоемоційний ефект терапії безпосередньо в момент проживання жінками травматичного воєнного досвіду, а не після його завершення, як це практикувалося раніше.

Результати показали значне зниження рівнів депресивних проявів, тривожності та симптомів посттравматичного стресу.

Зокрема, в офлайн-групах підтримки частка учасниць із вираженими ознаками тривоги зменшилася з 88,4% до 55,8%, а з проявами депресії — майже вдвічі, з 79,1% до 41,9%.

Воднчочас ознаки депресії в онлайн-групах знизилися з 36,4% до 22,9%, рівень тривожності впав з 39,3% до 21,5%, а хронічне відчуття загрози знизилося з 56,2% до 32%, що супроводжувалося нормалізацією сну та подоланням безсоння.

Крім того, ознаки депресії в онлайн-групах знизилися з 36,4% до 22,9%.

Наукове дослідження здійснювали фахівці Інституту соціальної та політичної психології НАПН України разом із платформою Healthy Mind за безпосередньої організаційної підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Окрім сухої статистики, організатори зафіксували важливі якісні зміни: до учасниць програми поверталося відчуття внутрішньої опори, довіри до оточення та суспільної приналежності, адже для більшості з них групи стали безпечним простором, де можна не залишатися наодинці зі своїми переживаннями.

Засновниця Фонду Олена Пінчук підкреслила, що підхід надання допомоги тут і зараз став принципово новим і безальтернативним методом роботи з наслідками хронічного виснаження, ефективність якого тепер має офіційне наукове підтвердження.

У свою чергу, заступниця директора Інституту соціальної та політичної психології Ірина Губеладзе додала, що групова терапія формує довгострокову колективну стійкість українського суспільства, через що ментальна підтримка наразі є не просто гуманітарною реакцією на кризу, а стратегічною інвестицією в майбутнє країни.

Раніше ми розповідали, що 91% українців перебувають у стресі — читай в матеріалі, як онлайн-шопінг став головним антидепресантом.

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