Які є квоти для вступу до ВНЗ України та хто має на них право

Абітурієнти вже готуються отримувати листи про зарахування до омріяних вишів. Але щоб полегшити вступ, є квоти та пільги. На них мають право багато українських дітей. Читай у нашому матеріалі, які є квоти для вступу до ВНЗ України.

Квоти для вступу до ВНЗ України 2026: види та хто може їх отримати

Спершу слід знати, що таке квота. Квота — це кількість бюджетних місць, які є за регіональним чи державним замовленням. Тобто, держава чи область висуває потребу у певній кількості спеціалістів та оплачує їм навчання.

Квоти під час вступу дають можливість вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди, а не НМТ чи інших вступних випробувань.

Квота-1 для вступу 2026

Квота-1 передбачає до 10% місць державного або регіонального замовлення, а для переміщених закладів освіти — до 30% від максимального обсягу відкритих і фіксованих конкурсних пропозицій.

Право на вступ за квотою-1 мають:

постраждалі учасники Революції Гідності та учасники бойових дій;

особи, яким відмовили в реєстрації на НМТ-2026, ЄВІ або ЄФВВ через неможливість забезпечити спеціальні умови;

вступники, яким було відмовлено у створенні спеціальних умов для проходження НМТ, ЄВІ чи ЄФВВ;

особи з інвалідністю I або II групи, а також діти з інвалідністю, які через захворювання або патологічний стан не брали участі в основній чи додатковій сесіях НМТ, ЄВІ або ЄФВВ у 2026 році;

особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, які у 2026 році складали НМТ під час основної чи додаткової сесії;

особи, щодо яких офіційно встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа.

Квота-2 для вступу 2026

Квота-2 також становить до 10% місць державного замовлення. Водночас для переміщених закладів вищої освіти, а також університетів Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей її розмір може сягати 40%.

Скористатися квотою-2 можуть:

вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території та продовжують там перебувати;

особи, які виїхали з тимчасово окупованої території після 1 січня 2026 року.

Якщо абітурієнт залишив тимчасово окуповану територію до 1 січня 2026 року, він також може вступати за співбесідою замість складання НМТ і творчого конкурсу.

Важливо, що вступники, які не отримали бюджетне місце за квотою-1 або квотою-2, не втрачають можливості вступити на загальних підставах. Вони автоматично продовжують участь у конкурсі за своїм конкурсним балом.

Як зареєструвати квоту при подачі документів на вступ

Документи про пільги потрібно подавати до моменту подання першої заяви на вступ.

Для того, щоб вступити за квотою, потрібно створити особистий електронний кабінет вступника та вказати там свою пільгову категорію. Після цього, внеси номер документа, що підтверджує наявність пільги.

Раніше ми розповідали про вступ 2026: кому дозволять вступати без НМТ та як працюватиме система пріоритетів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!