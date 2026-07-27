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Які є квоти для вступу до ВНЗ України та хто має на них право

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 27 Липня 2026, 16:30 3 хв.
квоти 1 і 2
Фото Pexels

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