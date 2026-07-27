Месники: Сходження Доктора Дума 2026 — дата виходу найочікуванішого фільму Marvel

Marvel офіційно представила повноцінний трейлер одного з найочікуваніших блокбастерів цього року. Після презентації на CinemaCon ролик став доступним для всіх глядачів і вже викликав активне обговорення серед фанатів кіновсесвіту.

Стрічка Месники: Сходження Доктора Дума 2026 стане головною подією нової саги Marvel про мультивсесвіт і збере разом десятки знайомих супергероїв.

Месники — Сходження Доктора Дума 2026: що відомо про трейлер

Як підтвердила Marvel Studios, фільм Месники — Сходження Доктора Дума 2026 вийде в український прокат 17 грудня, тоді як світова прем’єра відбудеться вже наступного дня — 18 грудня.

Новий трейлер демонструє, як герої з різних команд Marvel об’єднуються, щоб зупинити масштабну війну між всесвітами.

Тор закликає супергероїв до боротьби, а одним із головних сюрпризів стало повернення Кріса Еванса до ролі Капітана Америки.

У центрі сюжету — масштабне протистояння супергероїв із новим головним ворогом Marvel — Доктором Думом. Найбільшою несподіванкою стало повернення Роберта Дауні-молодшого, який після загибелі Тоні Старка знову приєднався до франшизи, але вже в образі легендарного лиходія.

У трейлері герої з різних куточків мультивсесвіту намагаються об’єднати сили, щоб зупинити війну, яка може знищити цілі реальності. Тор закликає Месників до боротьби, а серед найемоційніших моментів — повернення Кріса Еванса до ролі Капітана Америки.

Месники — Сходження Доктора Дума 2026: хто зіграє головну роль

Новий фільм стане одним із наймасштабніших в історії Marvel. Окрім основної команди Месників, у стрічці з’являться персонажі класичних Людей Ікс, серед яких:

Професор Ксав’єр;

Магнето;

Містік;

Циклоп;

Гамбіт.

Також до боротьби долучаться герої Фантастичної четвірки та Громовержців, які вже стали частиною сучасного MCU.

У новому фільмі знову зіграють Кріс Гемсворт, Том Гіддлстон, Себастіан Стен, Ентоні Макі, Пол Радд, Летиція Райт, Вінстон Дюк, Сіму Лю, Теноч Уерта, Педро Паскаль, Флоренс П’ю, Девід Гарбор, Ванесса Кірбі, Джозеф Квінн, Ебон Мосс-Бакрак, Ваєтт Расселл, Ганна Джон-Кеймен, Льюїс Пуллман та багато інших.

Окрему увагу привернуло повернення акторів із культових фільмів про Людей Ікс. У фільмі також зіграють: Патрік Стюарт, Ієн Маккеллен, Джеймс Марсден, Ребекка Ромейн, Келсі Греммер, Алан Каммінг і Ченнінг Татум.

Месники: Сходження Доктора Дума стане завершальним етапом історії мультивсесвіту, яку Marvel розвиває після виходу Месників: Фінал. Режисерами стрічки виступили брати Руссо, які раніше працювали над найуспішнішими фільмами франшизи — Війна нескінченності та Фінал.

Найбільша інтрига майбутньої картини пов’язана саме з Доктором Думом. Поки Marvel не розкриває, яким чином персонаж Роберта Дауні-молодшого пов’язаний із Тоні Старком, однак серед фанатів популярною залишається версія, що це альтернативний варіант Залізної людини з іншого всесвіту.

Після прем’єри цієї стрічки Marvel продовжить історію ще одним масштабним проєктом — Месники: Таємні війни, вихід якого запланований на 2027 рік.

Раніше ми ділилися рецензією на фільм Марвели.

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