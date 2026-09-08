Джентльмени 2 сезон: скільки серій у популярному серіалі від Ґая Річі

Минулого тижня відбулася прем’єра другого сезону серіалу Джентльмени (The Gentlemen), який створює для Netflix відомий кінорежисер Ґай Річі. Ця чорна комедія є спін-оффом однойменного фільму Річі, що вийшов на екрани 2019 року.

Розповідаємо, скільки серій у другому сезоні Джентльменів та чи буде третій сезон серіалу від Ґая Річі.

Джентльмени 2 сезон: скільки серій в серіалі

Другий сезон серіалу Джентльмени вийшов на Netflix 3 вересня 2026 року. Усі 8 серій The Gentlemen 2 стали одночасно доступні для перегляду на американській платформі.

У першій частині кримінальної комедії аристократ Едді Горніман (грає Тео Джеймс) повертається додому в Англію та отримує у спадок величний сімейний маєток. З цього моменту Едді затягує у вир карколомних подій, бо виявляється, що на території маєтку функціонує підземна ферма з вирощування канабісу.

У новому сезоні події відбуваються через рік після того, як Едді Горніман неохоче успадкував величезний маєток і купу проблем разом із ним. Але тепер він виявляє, що бути впливовою фігурою у кримінальному світі пасує не менше, ніж добре пошитий костюм.

У коментарі Tudum, офіційному медіаресурсі Netflix, Тео Джеймс зазначає, що амбіції його персонажа вже виросли настільки, що готові вирватися назовні. У продовженні кримінального телешоу Едді вже усвідомлює усі можливості, які йому можуть дати обидва світи — аристократичний та кримінальний.

Нові епізоди The Gentlemen тривають від 43 до 62 хвилин, і мають наступні назви:

Шлях до королівства. На кухні щур. Чи відкидаєш ти Сатану? Ширша картина. Приміська дорога класу А на околиці Безінгстока. Дзвони Сан-Доменіко. Цей божевільний цирк. Принесіть мені голову.

Джентльмени: чи буде 3 сезон серіалу

Netflix ще перед виходом нового сезону повідомив про продовження Джентльменів Ґая Річі на третій сезон.

За інформацією американського видання Variety, виробництво 3 частини кримінального серіалу має розпочатися найближчим часом, однак поки що сценарії нових епізодів та акторський склад не затверджені. Відомо, що 3 сезон Джентльменів також матиме 8 серій.

Зазначимо, що на кінематографічному порталі IMDb серіал Джентльмени має високий рейтинг від глядачів — 8.0/10 на основі 187 тис. оцінок.

Раніше ми розповідали про продовження кримінальної драми Король Талси зі Сильвестром Сталлоне.

Фото: скриншот з YouTube

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