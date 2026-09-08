Магнітні бурі у вересні 2026: небезпечні дати та прогноз на місяць

Якщо хочеш знати, чи буде сьогодні магнітна буря, дивись актуальний науковий прогноз. Так ти зможеш заздалегідь спланувати свій день і врахувати можливі геомагнітні коливання.
Коли магнітні бурі у вересні 2026 — читай у матеріалі.
Календар магнітних бур на вересень 2026
За прогнозом Центру планування космічної погоди NOAA, геомагнітна обстановка цього місяця буде відносно стабільною, сильних збурень магнітного поля Землі не передбачається.
- 8 вересня — найпомітніший сплеск на початку місяця: прогнозується Kp 5, що відповідає рівню G1 (слабка магнітна буря).
- 9–13 вересня — обстановка переважно спокійна, максимальний Kp — 2–3.
- 14–16 вересня — можливі підвищені геомагнітні коливання, Kp до 4, але до рівня магнітної бурі G1 прогноз не дотягує.
- 17–23 вересня — очікується відносно спокійний період, Kp 2.
- 24–26 вересня — другий найбільш помітний період місяця: прогнозується Kp 5, тобто можливі магнітні бурі рівня G1.
- 27 вересня — геомагнітна активність може залишатися підвищеною, Kp до 4.
- 28–30 вересня — прогноз знову стає спокійним, Kp 2.
Щоб розуміти позначки, які використовують науковці, скористайся оцією простою підказкою:
- Kp 0–2 — магнітне поле Землі спокійне.
- Kp 3–4 — геомагнітна активність підвищена, але це ще не магнітна буря.
- Kp 5 — уже магнітна буря рівня G1, тобто слабка за міжнародною шкалою NOAA.
- Kp 6–7 — сильніші бурі рівня G2–G3.
- Kp 8–9 — дуже сильні та екстремальні бурі рівня G4–G5.
І зверни увагу: прогноз на кілька тижнів уперед може коригуватися після того, як будуть отримані нові дані про сонячну активність.
Найнебезпечніші дати магнітних бур у вересні 2026
- 8 вересня — Kp 5, магнітна буря G1.
- 24, 25, 26 числа— Kp 5, магнітна буря G1.
Але май на увазі: Kp 5 не означає, що ти обов’язково відчуєш якісь симптоми.
Індекс описує насамперед стан магнітного поля Землі. За Kp 5 можуть виникати незначні перебої в радіозв’язку, навігації та роботі супутникових систем, а в північних широтах може спостерігатися полярне сяйво.
Загалом у дні магнітних бур не варто суттєво змінювати звичний режим.
Якщо маєш проблеми з тиском, варто частіше його контролювати. Ліки слід приймати за звичною схемою, не коригуючи дозування самостійно.
Також краще не планувати надмірні фізичні навантаження, подбати про 7-8 годинний сон і не списувати сильний головний біль, біль у грудях чи задишку просто на магнітну бурю — такі симптоми мають оцінювати тільки медики.
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