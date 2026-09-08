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Магнітні бурі у вересні 2026: небезпечні дати та прогноз на місяць

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Вересня 2026, 19:00 3 хв.
магнітні бурі у вересні 2026
Фото Pexels

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