Магнітні бурі у вересні 2026: небезпечні дати та прогноз на місяць

Якщо хочеш знати, чи буде сьогодні магнітна буря, дивись актуальний науковий прогноз. Так ти зможеш заздалегідь спланувати свій день і врахувати можливі геомагнітні коливання.

Коли магнітні бурі у вересні 2026 — читай у матеріалі.

Календар магнітних бур на вересень 2026

За прогнозом Центру планування космічної погоди NOAA, геомагнітна обстановка цього місяця буде відносно стабільною, сильних збурень магнітного поля Землі не передбачається.

8 вересня — найпомітніший сплеск на початку місяця: прогнозується Kp 5 , що відповідає рівню G1 (слабка магнітна буря) .

— найпомітніший сплеск на початку місяця: прогнозується , що відповідає рівню . 9–13 вересня — обстановка переважно спокійна, максимальний Kp — 2–3 .

— обстановка переважно спокійна, максимальний Kp — . 14–16 вересня — можливі підвищені геомагнітні коливання, Kp до 4 , але до рівня магнітної бурі G1 прогноз не дотягує.

— можливі підвищені геомагнітні коливання, , але до рівня магнітної бурі G1 прогноз не дотягує. 17–23 вересня — очікується відносно спокійний період, Kp 2 .

— очікується відносно спокійний період, . 24–26 вересня — другий найбільш помітний період місяця: прогнозується Kp 5 , тобто можливі магнітні бурі рівня G1 .

— другий найбільш помітний період місяця: прогнозується , тобто можливі магнітні бурі рівня . 27 вересня — геомагнітна активність може залишатися підвищеною, Kp до 4 .

— геомагнітна активність може залишатися підвищеною, . 28–30 вересня — прогноз знову стає спокійним, Kp 2.

Щоб розуміти позначки, які використовують науковці, скористайся оцією простою підказкою:

Kp 0–2 — магнітне поле Землі спокійне.

— магнітне поле Землі спокійне. Kp 3–4 — геомагнітна активність підвищена, але це ще не магнітна буря.

— геомагнітна активність підвищена, але це ще не магнітна буря. Kp 5 — уже магнітна буря рівня G1 , тобто слабка за міжнародною шкалою NOAA.

— уже , тобто слабка за міжнародною шкалою NOAA. Kp 6–7 — сильніші бурі рівня G2–G3.

— сильніші бурі рівня G2–G3. Kp 8–9 — дуже сильні та екстремальні бурі рівня G4–G5.

І зверни увагу: прогноз на кілька тижнів уперед може коригуватися після того, як будуть отримані нові дані про сонячну активність.

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Найнебезпечніші дати магнітних бур у вересні 2026

8 вересня — Kp 5, магнітна буря G1.

— Kp 5, магнітна буря G1. 24, 25, 26 числа— Kp 5, магнітна буря G1.

Але май на увазі: Kp 5 не означає, що ти обов’язково відчуєш якісь симптоми.

Індекс описує насамперед стан магнітного поля Землі. За Kp 5 можуть виникати незначні перебої в радіозв’язку, навігації та роботі супутникових систем, а в північних широтах може спостерігатися полярне сяйво.

Загалом у дні магнітних бур не варто суттєво змінювати звичний режим.

Якщо маєш проблеми з тиском, варто частіше його контролювати. Ліки слід приймати за звичною схемою, не коригуючи дозування самостійно.

Також краще не планувати надмірні фізичні навантаження, подбати про 7-8 годинний сон і не списувати сильний головний біль, біль у грудях чи задишку просто на магнітну бурю — такі симптоми мають оцінювати тільки медики.

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