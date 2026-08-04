Погода на вересень 2026 в Україні: яким буде початок осені

Прогноз погоди на вересень 2026 є сприятливим, синоптики обіцяють багато комфортних та сухих днів. Тому, хто не встигне у відпустку в серпні, варто скористатися останнім шансом на початку осені.

Більше деталей про погоду по регіонах у новому сезоні — у матеріалі.

Погода в Україні на вересень 2026: прогноз по регіонах

Осінь в усіх куточках країни почнеться майже однаково: із доволі приємною погодою та високою температурою.

Погода у вересні на півночі України

Початок осені у північних областях очікується сухий та теплий. На вулиці будуть комфортні +20…+25 °C вдень, а вночі теж ще не холодно: +11…+13°C. На зміну ясним і сонячним приходитимуть похмурі дні із тимчасовим проясненням.

В середині вересня температура повітря почне відчутно знижуватися: +19…+23°C вдень, +10…+12°C вночі. Ясні дні надалі чергуватимуться із похмурими.

Кінець місяця так само без опадів, але вже із невеликим похолоданням. Вдень повітря +16…+18°C, вночі +8…+9°C.

Погода у вересні на заході України

У західних регіонах прогнозують теплий перший місяць нового сезону з невеликою кількістю опадів. Вдень +19…+23°C, вночі +10…+12°C. У цей період очікується хмарна погода із проясненнями, можливий також невеликий дощик.

З другої половини вересня очікуються здебільшого похмурі дні, іноді може трошки дощити, температура опуститься до +16…+21°C.

В останні 10 днів сонця майже не буде, опадів нема або зовсім незначні, вдень прохолодніше: +16…+17°C, а вночі стовпчик термометру опуститься до +8°C.

Погода у вересні на півдні України

У південних областях вересень 2026 прогнозується сухим, теплим і доволі сонячним.

Початок місяця буде спекотним: +24…+28°C; +14…+16°C. Перший тиждень ще чудово підійде для запізнілих відпусток, бо він — без опадів та із щоденним сонцем.

З другої половини очікується поступове зниження температури. Вдень +23…+26°C, вночі +12…+14°C. Небо на півдні України почнуть затягувати хмари, але опадів не буде.

Остання декада вересня пройде без дощів, із мінливою хмарністю та температурою +19…+23°C; +10…+12°C.

Погода у вересні на сході України

Східні області теж розпочнуть осінь із сухої і теплої погоди. Вдень очікується +22…+26°C, вночі: +12…+15°C.

Друга декада — без опадів, переважно ясна, за добу температура від +10°C до +25°C.

Відчутне похолодання почнеться у східних регіонах вже під кінець місяця. Сірих днів стане більше, денні показники будуть +17…+21°C, нічні орієнтовно +9…+11°C.

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Джерело: Meteoprog.com

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