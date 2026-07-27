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Температура води в Дніпрі в серпні 2026: чи потішить річка теплом — прогнози гідрологів

Ольга Петухова, редакторка сайту 27 Липня 2026, 13:00 3 хв.
температура води в дніпрі в серпні 2026
Фото Pexels

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