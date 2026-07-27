Температура води в Дніпрі в серпні 2026: чи потішить річка теплом — прогнози гідрологів

Серпень — оксамитовий сезон не лише на морі, а й на Дніпрі. До кінця літа річка встигає добре прогрітися, вода лишається комфортною для купання, риболовлі та прогулянок на човнах і сапах.

Що обіцяють гідрологи — прогноз температури води в Дніпрі в серпні 2026 у матеріалі.

Яка температура води у Дніпрі у серпні 2026

За прогнозами спеціалізованих метеосервісів і з урахуванням багаторічних гідрологічних спостережень, у серпні 2026 року температура води в Дніпрі переважно коливатиметься від +21 до +27 °C.

На початку серпня 2026 вона становитиме близько +22…24 °C, а в період найстійкішої літньої спеки може підніматися до +25…27 °C.

Наприкінці серпня вода поступово почне охолоджуватися, проте залишатиметься досить теплою — у межах +21…24 °C.

Протягом дня також можливі незначні коливання температур, зазвичай на 1-1,5 градуси. Варто знати, що мінімальна температура води протягом доби зазвичай спостерігається перед сходом Сонця або рано-вранці.

А от максимальна — приблизно о 15:00–17:00, тобто на 1-2 години пізніше, ніж максимум температури повітря.

Біля мілких берегів і пляжів вода може нагріватися на 2–4 °C сильніше, ніж на глибині, тому вдень вона здається значно теплішою, ніж вранці.

Скільки градусів вода в Дніпрі в серпні 2026

Фахівці гідрологічних служб зазначають, що температура води в Дніпрі залежить не лише від температури повітря, а й від сили вітру, кількості опадів, швидкості течії та роботи каскаду дніпровських водосховищ. Саме тому на різних ділянках річки показники можуть відрізнятися на один-два градуси.

За даними багаторічних спостережень гідрометеорологів, серпень залишається одним із найтепліших місяців для Дніпра.

Саме в цей літній місяць річка накопичує найбільше тепла, а різкі похолодання трапляються рідко. Якщо ж погода буде сонячною і без тривалих дощів, вода здатна залишатися комфортною майже до початку осені.

Та синоптики нагадують: перед поїздкою на пляж або риболовлю варто перевірити актуальні дані місцевих гідрологічних постів чи Українського гідрометцентру, адже фактична температура води може змінюватися залежно від погодних умов.

Тож переглядаємо свіжі прогнози — це допоможе краще спланувати відпочинок і обрати найкомфортніший день для відпочинку біля Дніпра.

А ще читай у нашому матеріалі: погода на серпень 2026 в Україні — як літо буде поступово завершуватись.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!