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Часник на зиму: як і коли саджати рослину для найкращого врожаю

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 10 Вересня 2026, 13:30 4 хв.
коли саджати часник на зиму
Коли садити часник на зиму Фото Pixabay

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