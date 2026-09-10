Стиль жизни Садоводство и огород

Чеснок на зиму: как и когда сажать растение для лучшего урожая

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 10 сентября 2026, 13:30 4 мин.
когда сажать чеснок на зиму
Когда сажать чеснок на зиму Фото Pixabay

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