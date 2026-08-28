Лунный посевной календарь на сентябрь 2026: что и когда делать на огороде

В сентябре на огороде работы хватает: собираем урожай, готовим к зиме грядки, сеем сидераты и сажаем озимые культуры.
Чтобы всё успеть и не пропустить удачное время для работ, планируй их по лунному посевному календарю.
Фазы Луны в сентябре 2026
- Убывающая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30
- Новолуние — 10, 11, 12
- Растущая Луна — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Полнолуние — 25, 26, 27, 28
Благоприятные дни для посева и посадки в сентябре 2026
Это лучшее время для большинства садовых и огородных работ. Можно собирать урожай, готовить грядки к зиме, рыхлить почву, вносить удобрения и убирать растительные остатки.
Благоприятные дни в сентябре 2026: 2, 3, 13–18, 20–22, 24–26, 29–30 числа.
Также можно сажать многолетники и луковичные культуры, высевать сидераты.
Нейтральные дни для садовых и огородных работ в сентябре: 1, 4–9, 12, 19, 23, 28 числа.
В эти дни можно убирать участок, удалять сорняки, собирать урожай и сортировать овощи и фрукты для хранения.
Также можно навести порядок в теплице. А вот серьезные посадки и обрезку деревьев лучше оставить на благоприятные даты.
Неблагоприятные дни для посадки в сентябре 2026
В эти даты не стоит пересаживать растения и обрезать их.
Неблагоприятные дни сентября по лунному календарю — 10, 11 и 27 числа.
Лучше убрать участок, подготовить компост, привести в порядок инструменты.
Что можно сеять и сажать в сентябре 2026
В сентябре 2026 года еще можно сеять и сажать холодостойкие культуры для позднего урожая.
Это редис, шпинат, руккола, салат, укроп, петрушка, кинза и другая зелень.
В начале месяца можно высадить озимый лук, а в конце — чеснок.
Также сентябрь подходит для посадки клубники, малины, смородины, декоративных многолетников. Но важно завершить посадки до наступления устойчивых холодов.
Лунный посевной календарь на сентябрь 2026: полезные советы
- Сей горчицу, фацелию, овес или рожь сразу после освобождения грядки, не дожидаясь конца сентября; главное — чтобы семена попали во влажную почву.
- Не сажай озимый чеснок сразу после перекопки — грядка должна осесть как минимум две недели, иначе зубки могут оказаться слишком глубоко.
- Для раннего урожая лука высаживай севок осенью до третьей декады сентября, чтобы луковицы успели укорениться до морозов. После посадки не оставляй грядку голой — тонкий слой сухих листьев или скошенной травы защитит луковицы.
- Если отдельная ветка смородины внезапно начала засыхать, проверь ее на смородинную стеклянницу; пораженные побеги вырезай до здоровой древесины и сразу выноси с участка.
- Не спеши с большой осенней обрезкой груши — в сентябре безопаснее ограничиться сухими и больными ветками, особенно если до морозов осталось немного времени.
- Не оставляй грядки пустыми после сбора урожая — сразу высевай сидераты или готовь их под осенние культуры, чтобы сорняки не забрали влагу и питательные вещества.
- Если перекапываешь грядки, не разбивай все крупные комки почвы — за зиму они лучше промерзнут и напитаются влагой.
А еще читай о подкормке сада осенью: какие органические и минеральные удобрения использовать — чтобы деревья радовали урожаем.
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