Лунный посевной календарь на сентябрь 2026: что и когда делать на огороде

В сентябре на огороде работы хватает: собираем урожай, готовим к зиме грядки, сеем сидераты и сажаем озимые культуры.

Чтобы всё успеть и не пропустить удачное время для работ, планируй их по лунному посевному календарю.

Фазы Луны в сентябре 2026

Убывающая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30

Новолуние — 10, 11, 12

Растущая Луна — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Полнолуние — 25, 26, 27, 28

Благоприятные дни для посева и посадки в сентябре 2026

Это лучшее время для большинства садовых и огородных работ. Можно собирать урожай, готовить грядки к зиме, рыхлить почву, вносить удобрения и убирать растительные остатки.

Благоприятные дни в сентябре 2026: 2, 3, 13–18, 20–22, 24–26, 29–30 числа.

Также можно сажать многолетники и луковичные культуры, высевать сидераты.

Нейтральные дни для садовых и огородных работ в сентябре: 1, 4–9, 12, 19, 23, 28 числа.

В эти дни можно убирать участок, удалять сорняки, собирать урожай и сортировать овощи и фрукты для хранения.

Также можно навести порядок в теплице. А вот серьезные посадки и обрезку деревьев лучше оставить на благоприятные даты.

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Неблагоприятные дни для посадки в сентябре 2026

В эти даты не стоит пересаживать растения и обрезать их.

Неблагоприятные дни сентября по лунному календарю — 10, 11 и 27 числа.

Лучше убрать участок, подготовить компост, привести в порядок инструменты.

Что можно сеять и сажать в сентябре 2026

В сентябре 2026 года еще можно сеять и сажать холодостойкие культуры для позднего урожая.

Это редис, шпинат, руккола, салат, укроп, петрушка, кинза и другая зелень.

В начале месяца можно высадить озимый лук, а в конце — чеснок.

Также сентябрь подходит для посадки клубники, малины, смородины, декоративных многолетников. Но важно завершить посадки до наступления устойчивых холодов.

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Сей горчицу, фацелию, овес или рожь сразу после освобождения грядки, не дожидаясь конца сентября; главное — чтобы семена попали во влажную почву.

Не сажай озимый чеснок сразу после перекопки — грядка должна осесть как минимум две недели, иначе зубки могут оказаться слишком глубоко.

Для раннего урожая лука высаживай севок осенью до третьей декады сентября, чтобы луковицы успели укорениться до морозов. После посадки не оставляй грядку голой — тонкий слой сухих листьев или скошенной травы защитит луковицы.

Если отдельная ветка смородины внезапно начала засыхать, проверь ее на смородинную стеклянницу; пораженные побеги вырезай до здоровой древесины и сразу выноси с участка.

Не спеши с большой осенней обрезкой груши — в сентябре безопаснее ограничиться сухими и больными ветками, особенно если до морозов осталось немного времени.

Не оставляй грядки пустыми после сбора урожая — сразу высевай сидераты или готовь их под осенние культуры, чтобы сорняки не забрали влагу и питательные вещества.

Если перекапываешь грядки, не разбивай все крупные комки почвы — за зиму они лучше промерзнут и напитаются влагой.

А еще читай о подкормке сада осенью: какие органические и минеральные удобрения использовать — чтобы деревья радовали урожаем.

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