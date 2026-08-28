Почему глава ЦРУ Джон Рэтклифф летал в Москву: версии западных СМИ и украинских аналитиков

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во вторник, 27 августа 2026 года, совершил тайный визит в Москву. Поездка не анонсировалась американскими властями.

О ней стало известно благодаря данным отслеживания полетов: правительственный самолет США вылетел с авиабазы Эндрюс недалеко от Вашингтона в Москву, а примерно через 8,5 часов после прибытия покинул российскую столицу. То есть пребывание Рэтклиффа в Москве длилось около восьми часов.

Зачем Джон Рэтклифф летал в Москву: что пишут об этом влиятельные западные издания и какого мнения о визите директора ЦРУ украинские аналитики — читай в материале.

Зачем директор ЦРУ летал в Москву

Цель визита Джона Рэтклиффа в Москву официально не раскрыта. Президент США Дональд Трамп назвал поездку “полурутинной”.

Однако такие визиты руководителя ЦРУ в Россию происходят крайне редко. Предыдущий приезд директора американской разведки датируется ноябрем 2021 года: тогда Уильям Бернс предупредил Москву о том, что США знают о планах Владимира Путина по вторжению в Украину, — пишет The Atlantic.

На этот раз американские чиновники не раскрыли состав делегации и программу визита. ЦРУ, Пентагон отказались от комментариев, а источники говорили о поездке анонимно, — указывает The Washington Post.

Точной цели переговоров Вашингтон официально не назвал.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Рэтклифф не встречался непосредственно с Владимиром Путиным. Переговоры проходили “через каналы разведки”.

Визит состоялся в крайне напряженный момент. Россия и Украина усилили дальнобойные удары, а завершение войны до сих пор не просматривается.

Одновременно в США не исключают возможное расширение российской агрессии — в частности, против стран Балтии или других членов НАТО.

“Детали переговоров Рэтклиффа с его российским коллегой остаются тайной, но один из людей рассказал The Washington Post, что руководитель ЦРУ предостерег Москву от обострения войны против Украины, утверждая, что такой шаг обернется против нее. Этот человек и другие говорили на условиях анонимности из-за чувствительности этой темы”, — указывает издание.

Еще одним вопросом, который мог обсуждать Рэтклифф в Москве, является ситуация вокруг Ирана. Москва остается одним из главных союзников Тегерана, а Россия, по данным американских источников, передавала Ирану разведывательную информацию о расположении американских военных объектов на Ближнем Востоке. Вашингтон принял решение усилить санкционное и дипломатическое давление на Иран.

По данным Reuters, Дональд Трамп 27 августа заявил, что Владимир Путин не планирует нападать на страны НАТО. Он преуменьшил важность сообщений СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предупреждал российских чиновников об опасности возможной атаки на Альянс.

Ранее в тот же день в телефонном разговоре с Axios Трамп также заявил, что Рэтклифф отправился в Россию на обычную встречу с представителями разведки и не получал поручения передавать Москве какое-либо конкретное предупреждение.

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Почему Рэтклифф летал в Москву: взгляд украинского военного аналитика

Украинская правда, комментируя визит Рэтклиффа в Москву, приводит интервью экс-главы Главного управления разведки Валерия Кондратюка. Тот предполагает, что нынешний визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву мог иметь цель, схожую с поездкой его предшественника в Россию в 2021 году.

По словам Кондратюка, его сообщение могли передать Владимиру Путину по телефону, тогда как более подробные вопросы уже обсуждали с руководством российских спецслужб.

Кондратюк считает, что глава ЦРУ мог предупредить Путина о последствиях возможной дальнейшей эскалации войны, в частности об обострении отношений России с НАТО и странами Балтии.

По мнению экс-главы ГУР, Рэтклифф имел целью донести российской стороне, что любое обострение ситуации приведет Москву к стратегическому поражению.

При этом российская разведка, как отмечает Кондратюк, может докладывать Путину то, что он хочет услышать, однако сама осознает реальную цену продолжения войны.

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