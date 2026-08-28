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Чому голова ЦРУ Джон Реткліфф літав до Москви: версії західних ЗМІ та українських аналітиків

Ольга Петухова, редакторка сайту 28 Серпня 2026, 15:00 4 хв.
навіщо реткліфф літав у москву
Фото Getty Images

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