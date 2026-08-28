Чому голова ЦРУ Джон Реткліфф літав до Москви: версії західних ЗМІ та українських аналітиків

Директор ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок, 27 серпня 2026, здійснив таємний візит до Москви. Поїздка не анонсувалася американською владою.

Про неї стало відомо завдяки даним відстеження польотів: урядовий літак США вилетів з авіабази Ендрюс поблизу Вашингтона до Москви, а приблизно через 8,5 години після прибуття залишив російську столицю. Тобто перебування Реткліффа в Москві тривало близько восьми годин.

Навіщо Джон Реткліфф літав до Москви: що пишуть про це впливові західні видання та якої думки про візит директора ЦРУ українські аналітики — читай у матеріалі.

Навіщо директор ЦРУ літав до Москви

Мета візиту Джона Реткліффа до Москви офіційно не розкрита. Президент США Дональд Трамп назвав поїздку “напіврутинною”.

Однак такі візити керівника ЦРУ до Росії відбуваються вкрай рідко. Попередній приїзд директора американської розвідки датується листопадом 2021 року: тоді Вільям Бернс попередив Москву про те, що США знають про плани Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну, – пише Тhe Аtlantic.

Цього разу американські чиновники не розкрили склад делегації та програму візиту. ЦРУ, Пентагон відмовилися від коментарів, а джерела говорили про поїздку анонімно, – вказує The Washington Post.

Точної мети переговорів Вашингтон офіційно не назвав.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Реткліфф не зустрічався безпосередньо з Володимиром Путіним. Переговори відбувалися “через канали розвідки”.

Візит відбувся у вкрай напружений момент. Росія та Україна посилили далекобійні удари, а завершення війни досі не проглядається.

Одночасно у США не виключають можливе розширення російської агресії — зокрема проти країн Балтії або інших членів НАТО.

“Деталі переговорів Реткліффа з його російським колегою залишаються таємницею, але один із осіб розповів The Washington Post, що керівник ЦРУ застеріг Москву від загострення війни проти України, стверджуючи, що такий крок обернеться проти неї. Ця особа та інші говорили на умовах анонімності через чутливість цієї теми”, – вказує видання.

Іще одним питанням, яке міг обговорювати Реткліфф у Москві є ситуація навколо Ірану. Москва залишається одним із головних союзників Тегерана, а Росія, за даними американських джерел, передавала Ірану розвідувальну інформацію про розташування американських військових об’єктів на Близькому Сході. Вашингтон прийняв рішення посилити санкційний та дипломатичний тиск на Іран.

За даними Reuters, Дональд Трамп 27 серпня заявив, що Володимир Путін не планує нападати на країни НАТО. Він применшив важливість повідомлень ЗМІ про те, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви попереджав російських чиновників про небезпеку можливої атаки на Альянс.

Раніше того ж дня в телефонній розмові з Axios Трамп також заявив, що Реткліфф вирушив до Росії на звичайну зустріч із представниками розвідки й не отримував доручення передавати Москві якесь конкретне попередження.

Чому Реткліфф літав до Москви: погляд українського військового аналітика

Українська правда, коментуючи візит Реткліффа до Москви, наводить інтерв’ю ексглави Головного управління розвідки Валерія Кондратюка. Той припускає, що нинішній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви міг мати мету, схожу на поїздку його попередника до Росії у 2021 році.

За словами Кондратюка, його повідомлення могли передати Володимиру Путіну телефоном, тоді як детальніші питання вже обговорювали з керівництвом російських спецслужб.

Кондратюк вважає, що голова ЦРУ міг попередити Путіна про наслідки можливої подальшої ескалації війни, зокрема щодо загострення відносин Росії з НАТО та країнами Балтії.

На думку ексглави ГУР, Реткліфф мав на меті донести російській стороні, що будь-яке загострення ситуації приведе Москву до стратегічної поразки.

При цьому російська розвідка, як зазначає Кондратюк, може доповідати Путіну те, що він хоче почути, однак сама усвідомлює реальну ціну продовження війни.

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