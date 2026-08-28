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Масштабна затримка поїздів по Україні: що кажуть в Укрзалізниці

Марина Слизовська 28 Серпня 2026, 13:30 3 хв.
запізнення поїздів

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