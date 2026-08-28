Масштабна затримка поїздів по Україні: що кажуть в Укрзалізниці

В Україні станом на першу половину дня, 28 серпня, все ще зберігається затримка поїздів, але відставання від графіка поступово скорочується.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці (УЗ).

Затримка поїздів Укрзалізниці: що відомо

Затримка поїздів Укрзалізниці триває другу добу поспіль через затяжні повітряні тривоги та наслідки російських обстрілів.

Як зазначають в УЗ, запізнення потягів очікуються ще щонайменше протягом доби, але жоден рейс далекого сполучення не скасовували. Також повідомляється, що на кількох рейсах пасажирів будуть довозити вже із пересадкою, щоб швидше повертати вагони й поступово повернути рух до графіка.

Із Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова поїзди вирушатимуть із суттєвими затримками.

В УЗ також додали, що до ранку суботи, 29 серпня, пасажири можуть безкоштовно перебувати у платних залах очікування на вокзалах. Люди можуть дочекатися там свого поїзда, а також випити чаю і зарядити телефони. Зали очікування працюють, коли немає повітряної тривоги, а під час тривоги пасажирів просять пройти до укриття. Залізничники мають допомогти зорієнтуватися щодо графіку рейсу.

Крім того, Укрзалізниця разом із організацією World Central Kitchen організовує перекуси для тих пасажирів, чиї поїзди затримуються на понад 5 годин.

— Ми регулярно оновлюємо інформацію про затримки на uz-vezemo.uz.gov.ua та надсилаємо push-сповіщення в застосунку Укрзалізниці. Будь ласка, стежте за ними — ситуація може змінюватися протягом дня, — повідомляє УЗ.

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Які поїзди затримуються 28 серпня 2026

Найбільше наразі затримуються наступні рейси:

№70/129/131 Полтава-Півд. — Мукачево (12+ годин)

№70/129/131 Кременчук-Пас. — Пшемисль Головний (12+ годин)

№70/129/131 Кременчук-Пас. — Мукачево (11+ годин)

№43/44 Дніпро-Головний — Івано-Франківськ (11+ годин)

№160/267 Івано-Франківськ — Київ-Пас. (10+ годин)

№15/143 Суми — Рахів (10+ годин)

№13/14 Київ-Пас. — Солотвино-1 (9+ годин)

№7/8 Харків-Пас. — Одеса-Головна (8+ годин)

№51/52 Пшемисль Головний — Київ-Пас. (8+ годин)

№147/148 Житомир — Одеса-Головна (7+ годин)

Напередодні вдень, 27 серпня, через масовану російську атаку по Україні також суттєво змістився графік руху десятків поїздів.

Вже другу добу поспіль російська армія завдає масованих ударів по Київській області, що безпосередньо вплинуло на графік руху поїздів в Україні. Під атакою безпілотників, зокрема, були приватні і багатоквартирні будинки, підприємства, складські приміщення, автомобілі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київщині всю ніч і весь ранок 28 серпня.

Раніше українців попередили про те, що росіяни битимуть по великих ТЦ.

Фото: УЗ

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