Пам’ять про 1944-й: в потягах Інтерсіті транслюватимуть ролики про геноцид кримських татар

До 82-х роковин трагедії кримськотатарського народу в Україні стартує масштабна інформаційна кампанія, ключовим майданчиком якої стане національний перевізник.

Починаючи з травня 2026 року, у потягах Інтерсіті Укрзалізниці впродовж двох тижнів транслюватимуть спеціально створені відеоматеріали, присвячені депортації 1944 року.

Про це повідомив заступник постійного представника Президента України в АР Крим Денис Чистіков під час пресконференції в Укрінформі.

Головна мета ініціативи — привернути увагу до трагедії та залучити максимально широку аудиторію до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, який щорічно відзначається 18 травня.

Проєкт включає відеоролик про кримськотатарські родини, які зуміли вистояти під час депортації та зберегти свою ідентичність.

Окрім залізничного сполучення, ці матеріали поширюватимуться на провідних телеканалах, офіційних сторінках державних органів та ресурсах громадських організацій.

Крім того, інформаційні матеріали надсилаються до дипломатичних установ світу, а дипломати продовжують системну роботу щодо офіційного визнання депортації 1944 року геноцидом на рівні інших держав.

На саму дату, 18 травня, у Києві заплановано два державні заходи. Проте через безпекову ситуацію детальнішу інформацію про локації та час проведення оприлюднять згодом на сайтах Представництва та Меджлісу кримськотатарського народу.

