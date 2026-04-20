Укрзалізниця оновлює тарифи з 25 квітня: хто з пасажирів і в які дні платитиме більше

Поїздки з особливим комфортом тепер матимуть свою біржову ціну. Укрзалізниця переходить на систему динамічного ціноутвореня для преміальних сегментів. Це означає, що вартість квитків у вагони СВ та перший клас Інтерсіті+ тепер залежатиме від того, наскільки заздалегідь ви плануєте подорож та чи є на неї ажіотаж.

Укрзалізниця змінює підхід до тарифів

Нові правила почнуть діяти для внутрішніх рейсів уже з 25 квітня. При цьому залізничники заспокоюють: зміни торкнуться лише 10% пасажирів, які обирають найдорожчі місця. Для всіх інших — тих, хто їздить у плацкарті, купе чи другим класом — тарифи залишаються замороженими на рівні 2021 року.

В Укрзалізниці пояснюють, що такий крок — це світова практика, яка допоможе вирівняти попит:

Для країни принципово важливо зберігати доступність перевезень для громадян, в тому числі доступність сполучення з прифронтовими громадами. Саме тому тарифи на квитки 2 класу та у купейні й плацкартні вагони залишаються соціально орієнтованими, — наголошують у компанії.

Як тепер рахуватимуть ціну

Щоб не переплачувати за комфорт, пасажирам радять звернути увагу на чотири ключові фактори:

Рік розділили на 16 періодів. Очевидно, що у «високий» сезон (наприклад, у серпні) ціна буде вищою, а в періоди затишшя — приємнішою;

Найвигідніше подорожувати у вівторок та середу. А от за поїздку в п’ятницю чи неділю доведеться викласти більше, бо саме в ці дні попит зашкалює;

Якщо купувати квиток за кілька тижнів, можна суттєво заощадити. Ті ж, хто звик згадувати про квиток у день відправлення, відчують різницю в ціні;

Система бачитиме: якщо місця в СВ не розкуповують, ціна автоматично знижуватиметься, щоб залучити пасажирів.

Що з закордонними поїздками

Тут зміни набудуть чинності трохи раніше — для дат відправлення, починаючи з 18 квітня 2026 року. Вартість місць у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів проіндексують приблизно на 20%. Залізничники кажуть, що це вимушений крок, адже саме люкс на закордонні напрямки розлітається найшвидше, попри ціну.

Водночас купе та Інтерсіті до Європи не здорожчають. Укрзалізниця свідомо залишає ці ціни незмінними, аби українці, які зараз розкидані по світу, мали можливість частіше бачити рідних та якнайшвидше поверталися додому.

