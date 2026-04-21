254 загиблих за 1 кв. км — Мельник у Радбезі ООН озвучив втрати РФ

Під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку постійний представник України Андрій Мельник виступив із жорсткою заявою, розвінчуючи російську дезінформацію та навівши приголомшливі цифри втрат окупаційних військ.

Дипломат наголосив, що жодна армія з часів Першої світової війни не платила настільки високу ціну життями своїх солдатів за настільки незначні територіальні здобутки.

Постпред України в ООН: Росія щомісяця втрачає до 35 тисяч військових

За даними української сторони, Росія втрачає в середньому 254 військових на кожен квадратний кілометр захопленої української землі.

Порівнюючи ці показники з радянсько-фінською війною 1939–1940 років, Мельник зауважив, що тоді ціна людського життя була приблизно у сто разів нижчою, що свідчить про повне знецінення людського ресурсу нинішнім керівництвом Кремля.

Дипломат навів математичні розрахунки, які демонструють абсурдність військових цілей РФ: за поточних темпів просування для повної окупації лише Донецької області Путіну доведеться відправити на смерть ще щонайменше півтора мільйона солдатів, що доведе загальні втрати агресора до понад 3 мільйонів осіб.

Якщо ж говорити про спробу окупації всієї України, то, за словами Мельника, це потребувало б понад 122 мільйонів життів російських військових і тривало б близько 183 років.

Правда полягає в тому, що саме Україна надає практичну допомогу партнерам у Перській затоці, захищаючи їхню енергетичну інфраструктуру від злочинних ударів іранських дронів і ракет, підтримуваних Росією, — підкреслив дипломат, вказуючи на деструктивну роль союзу Москви та Тегерана.

Окрему увагу Мельник приділив системній кризі всередині Збройних сил РФ. Він повідомив, що Росія щомісяця втрачає від 30 до 35 тисяч військових, що вже перевищує темпи набору за контрактом.

Через дефіцит добровольців Кремль змушений покладатися на примус, залучаючи вразливі категорії населення, мігрантів та в’язнів, яких часто відправляють на штурм без належної підготовки, через що їхня тривалість життя на фронті вимірюється днями.

Мельник також жорстко відповів на закиди російського постпреда Василя Небензі, закликавши його припинити поширювати брехню про українську мобілізацію та зосередитися на внутрішніх проблемах РФ, які вже ведуть країну до економічного занепаду та можливого територіального розпаду.

Україна бореться за свою батьківщину. Це Росія виснажує власне населення. Ми ніколи не залишимо жодного квадратного міліметра нашої землі. Ми ніколи не залишимо жодного з наших громадян, — підсумував Андрій Мельник, відкидаючи будь-які ультиматуми Кремля.

Українська делегація в ООН вкотре наголосила, що намагання Москви переконати світ у необхідності українських поступок є марними, оскільки Росія, будучи найбільшою країною планети, веде війну на виснаження заради мізерних відсотків території, спалюючи майбутнє власного народу.

