Що таке буферна зона та як її створюють — просте пояснення

Через повномасштабну війну, бойові дії у РФ та чималу кількість дезінформації, чимало людей почали цікавитися, що таке буферна зона.

Буферна зона — це район, який має зберігати два або більше інших районів (найчастіше держав) на відстані один від одного з тієї чи іншої причини.

Основні типи буферних зон — це демілітаризовані зони, деякі обмежувальні зони й зелені пояси. Вони можуть бути, але не обов’язково, у складі суверенної держави, утворюючи буферну державу. Що таке буферна зона — читай у матеріалі.

Що таке буферна зона: просте пояснення

Буферна зона — це коли на одному боці розташована межа однієї держави, а на іншому — межа іншої. Це не лише загальний паркан чи перегородка, для кожної держави ця межа має власні особливості й унікальний характер.

Щоб уникнути розбіжностей та конфліктів, між двома кордонами існує нейтральна територія та буферні зони з обох сторін.

Зазвичай під буферною зоною мається на увазі прикордонна смуга з особливими вимогами, дозволами та обмеженнями на в’їзд і пересування в цей простір.

Така зона може також містити певні природні території, заповідники та інші області, які розташовані під особливою охороною. Термін буферна зона може також використовуватися для позначення в’їзду на територію або об’єкт, що суворо охороняється.

Для чого створювати буферну зону

Таке явище не є чимось незвичним й існує у низці держав. Наприклад, відомою є буферна зона Північної Сирії, яку також називають Коридором миру та Безпечною зоною.

Її встановили на сирійсько-турецькому кордоні у серпні 2019 року з метою запобігання нападу Туреччини на Північну Сирію.

Про безпечну зону почали говорити й у Європейському регіоні з початком повномасштабного російського вторгнення на територію України.

Зокрема, у червні цього року Польща визначила відповідну зону на кордоні з Республікою Білорусь.

Тоді глава польського уряду Дональд Туск зазначав, що рішення ухвалене з метою перешкодити перекидуванню нелегальних мігрантів через кордон з Польщею, а також для покращення умов праці прикордонників, поліції та військових.

Україна також не рідко говорила про важливість створення буферної зони між нашою державою та Росією. Зокрема, для того, щоб запобігти новим нападам з боку країни-агресорки.

Буферну зону створюють і наші бійці. Читай, як 77 ОАЕМБр зупинила просування ворога на річці Оскіл.

