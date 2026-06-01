Атака дронів на Одесу, Харків та Суми: є влучання в житлові будинки і постраждалі

У ніч на 1 червня 2026 року російські окупаційні війська здійснили черговий повітряний напад на територію України. За даними Командування Повітряних сил ЗС України, починаючи з вечора 31 травня, ворог випустив 265 ударних БпЛА.

За попередніми підсумками станом на 08:00, українським захисникам вдалося збити або локаційно подавити 228 ворожих БпЛА на Півдні, Сході та Півночі країни.

Водночас зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 18 різних локаціях, а також падіння уламків збитих повітряних цілей на 12 локаціях, що призвело до поранень цивільних громадян та масштабних пошкоджень інфраструктури.

Обстріл Одеси 1 червня: що відомо

На Одещині внаслідок дронової атаки ворога постраждали шість людей, двох із яких довелося госпіталізувати до медичних закладів. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, під удари російських безпілотників потрапила як житлова, так і промислова інфраструктура регіону.

Безпосередньо в Одесі зафіксовано влучання дрона у перший поверх багатоповерхового житлового будинку, що призвело до часткового руйнування квартир, фасаду та балконних конструкцій з першого по четвертий поверхи.

Також у місті пошкоджено скління вікон та припарковані у дворах автомобілі, поранення дістали двоє мешканців.

Ще три людини постраждали в іншому секторі Одеси через влучання БпЛА в житлові будинки, де руйнування квартир супроводжувалося подальшим загорянням.

Крім того, на Одещині зафіксовані прильоти по логістичних об’єктах: пошкоджено складські приміщення, ангар із пшеницею та недіючу адміністративну будівлю, де травмувалася одна людина.

Атака на Харків 1 червня 2026 року: подробиці обстрілу

Руйнувань зазнала і Харківська область, де органи прокуратури вже розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

За даними Харківської обласної прокуратури, в Основ’янському районі Харкова близько 00:25 ворожий БпЛА влучив у гаражний кооператив поблизу багатоповерхівки, повністю знищивши два гаражі та пошкодивши сусідні будинки й авто.

Поранення отримали дві жінки віком 49 і 34 роки, а у 65-річної харків’янки діагностували гостру реакцію на стрес.

Пізніше у Холодногірському районі міста безпілотник поцілив у дерево поблизу житлового масиву, вибивши вікна у трьох приватних будинках, а у Слобідському районі аналогічний дрон упав у землю неподалік зупинки громадського транспорту, пошкодивши вікна у квартирах.

Паралельно ворог атакував місто Богодухів: ще ввечері 31 травня там через удар БпЛА загорівся приватний будинок, унаслідок чого 39-річна господарка зазнала гострої реакції на стрес. Вже вночі 1 червня БпЛА влучив безпосередньо у квартиру на п’ятому поверсі багатоповерхівки, понівечивши ще кілька осель, хоча там, на щастя, обійшлося без жертв.

Обстріл Сум 1 червня: наслідки влучань БпЛА

Під ударом опинилася і Сумська область. Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що ворожий безпілотник завдав удару по житловому сектору в Ковпаківському районі міста Суми.

За попередніми даними обстеження, людських жертв чи постраждалих на цій локації не зафіксовано.

Проте вибухова хвиля та уламки завдали значної шкоди цивільній освітній та житловій інфраструктурі: у місцевому дошкільному навчальному закладі вибито понад 20 вікон, а в чотирьох прилеглих житлових будинках пошкоджено близько 60 вікон та балконних рам.

