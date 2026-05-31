Несподіванка на екваторі: хто покинув МастерШеф 17 у 26 випуску після першого ж випробування

Боротьба на головній кухні країни у 17-му сезоні МастерШеф на телеканалі СТБ стає дедалі непередбачуванішою. Екватор проєкту зустрів аматорів не лише складними рецептами, а й випробуваннями, які змусили їх вийти із зони комфорту та попрацювати в реальних умовах жорсткого сервісу.

Напруга в десятці найкращих зросла до максимуму, адже цього разу ціна помилки була надто високою.

Ресторан на заправці та вуглинки в тарілках: як минув 26 випуск МастерШеф-17

Тиждень розпочався з виїзного конкурсу, який став справжнім викликом для логістики та швидкості. Аматорів відправили на АЗК, де вони мали нагодувати 15 прискіпливих гостей. Формат швидкої їжі потребував від кулінарів не лише смаку, а й поживності та миттєвої видачі.

Особливої драматичності додав той факт, що капітанами команд стали Леді Ганна та Денис Свірський — учасники, які мали чорні мітки з минулого тижня. Цей конкурс став для них персональною дуеллю: капітан команди, що програє, мав зняти фартух негайно.

Наступним етапом стала робота над кулінарними гріхами. Судді запропонували учасникам визначити власні та чужі слабкі місця. Кожен готував страву з ускладненням, яке змушувало боротися із гріхами — будь то неакуратність, надмірна самовпевненість чи невміння працювати з десертами.

Далі аматорів чекав ностальгічний, але підступний бабусин льох. Учасники команд по черзі обирали інгредієнти серед домашньої консервації та закруток. Завдання було непростим: використати рівно 15 позицій із льоху та перетворити їх на страву високої кухні.

Ті, хто не зміг опанувати запаси на зиму, відправилися на битву чорних. На вирішальному етапі кулінари працювали з одним із найскладніших трендів — доречним пересмажуванням елементів, де потрібно було знайти тонкий баланс між вуглинкою та вишуканим смаком.

Хто покинув МастерШеф 17 сезон 26 випуск

Фінал тижня став шокуючим для багатьох фанатів проєкту. Головна інтрига розв’язалася значно раніше, ніж зазвичай. Багато хто шукав відповідь на запитання, хто покинув МастерШеф сьогодні, але результати виявилися жорсткими вже після першого конкурсу.

Команда Дениса Свірського не змогла задовольнити смаки відвідувачів АЗК — гості масово повертали гроші за страви, які їм не сподобалися. Оскільки умови дуелі капітанів були безжальними, проєкт залишив Денис Свірський. Його шлях обірвався відразу після першого випробування, що стало несподіванкою для всієї десятки.

Денис — 50-річний лікар-флеболог із Києва (родом із Чернівців), який усе життя присвятив медицині. Людина хірургічної точності та великої відповідальності, він прийшов на проєкт, щоб реалізувати свою таємну любов — кулінарію. Для нього кухня завжди була мистецтвом, а кожен процес — можливістю вкласти душу.

Однак ще одна учасниця залишила проєкт. За результатами фінальних випробувань тижня, у недільному ефірі проєкт також залишила Ганна Суботінна. Таким чином, за один випуск МастерШеф втратив двох яскравих кулінарів.

Після цього на битву чорних відправилися інші учасники, але оскільки один кулінар уже пішов, судді дали шанс решті.

