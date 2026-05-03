Дитячі примхи та кулінарний марафон: хто покинув МастерШеф 17 у 18 випуску

Глядачі телеканалу СТБ побачили нові епізоди МастерШеф 17, які транслювалися 2 та 3 травня. Випуски відзначилися чималою кількістю сюрпризів та оновленими випробуваннями для учасників.

Як пройшов 18 випуск МастерШеф 17

Цього тижня кулінари-аматори мали здивувати малечу, догодити конкурентам та приготувати страву-взірець від суддів. Подробиці випробувань та ім’я того, хто залишив МастерШеф сьогодні, 3 травня – розкажуть Вікна далі в матеріалі з посиланням на СТБ.

Черговий тиждень на МастерШеф 17 розпочався з особливої події – дитячого дня народження. Маленькі іменинники стали найсуворішими критиками для аматорів, які мали презентувати їм корисне меню з основної страви та десерту.

Другий етап випробувань був присвячений кулінарним експериментам з індичкою. Також команди змагалися у майстерності копіювання та креативу. Вони намагалися відтворити еталонну страву від суддів, а також запропоновували авторське бачення позицій своїх конкурентів.

Фінальним викликом стала битва чорних, темою якої було здоров’я. Учасники не лише готували корисну їжу, а й виконували норму фізичної активності – щонайменше 5 тисяч кроків. Не всі впоралися з такою задачею, а тому один учасник залишив проєкт.

Хто покинув МастерШеф 17 у 18 випуску 3 травня

Серед тих, хто покинув МастерШеф сьогодні, 3 травня, опинився Андрій Снігур – 20-річний контент-мейкер, фудблогер і власник рекламної агенції.

Відомо, що на МастерШеф 17 Снігур прийшов, щоб перевірити себе на великій кухні та здобути новий досвід.

