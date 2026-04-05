Хто покинув МастерШеф 17 у 10 випуску: хейтери на кухні та нові сюрпризи від суддів

Цього вікенду головна кухня країни перетворилася на справжнє місце сили, де аматори боролися не лише за білі фартухи, а й за репутацію всього проєкту.

Випуски МастерШеф 17, що вийшли в ефір на телеканалі СТБ 4 та 5 квітня, стали безпрецедентними: вперше в історії шоу на кухню завітали ті, хто сумнівався в ньому найбільше. Чим запам’яталися випуски, розкажуть Вікна далі в матеріалі з посиланням на СТБ.

Як пройшов 10 випуск МастерШеф 17

Цього тижня команда МастерШеф зважилася на сміливий крок: на кухню завітали справжні хейтери проєкту. Гості, які раніше були впевнені, що шоу знімається за сценарієм, а за аматорів готують професійні шефи, отримали змогу особисто перевірити кожен процес.

Скептики не просто спостерігали, а власноруч ставили кулінарні завдання учасникам. Аматори змагалися під пильним наглядом тих, хто сумнівався в них найбільше. Кулінарам довелося доводити, що вони вкладаються у жорсткі таймінги без жодних поблажок. Зрештою, кухня проєкту стала місцем, де хейтери на власні очі побачили реальну складність роботи під софітами.

Наступне випробування змусило учасників згадати уроки хімії. Головним завданням було приготування десертів, проте з комори зник базовий інгредієнт — цукор. Аматори змагалися вмінню видобувати солодкість із готових продуктів.

У хід ішли солодкі напої, желейні цукерки, халва, згущене молоко та навіть кукурудзяні палички. Учасники мали деконструювати ці інгредієнти, аби створити вишукані ресторанні страви.

Одразу після солодкого виклику кулінари вирушили у похід. Із важкими рюкзаками на плечах та під тиском конкуренції вони готували страви з димком у польових умовах. Саме цей іспит на витривалість став вирішальним для учасників, які потрапили до битви чорних фартухів.

Хто покинув МастерШеф 17 у 10 випуску

На жаль, за результатами складних випробувань та фінальної битви чорних, проєкт була змушена залишити одна з найяскравіших учасниць — львів’янка Ольга Коваліско.

Шлях Ольги на проєкті був наповнений естетикою та дисципліною. Дівчина почала експериментувати з продуктами ще в дитинстві, віддаючи перевагу випічці та складним кондитерським виробам. Її фірмові львівські пляцки завжди були окрасою родинних свят.

На кухні МастерШеф Ольга демонструвала дивовижну зібраність та вміння працювати у високому темпі, що властиво успішним блогерам. Її головною зброєю був надзвичайно гострий нюх, який дозволяв ідеально балансувати смаки навіть у стресових ситуаціях.

Зараз я на МастерШеф, і сподіваюся, що тут зможу показати не лише свої навички приготування десертів, а й навчитися чомусь новому, — казала Ольга на початку свого шляху.

Попри те, що Ольга залишила шоу, вона здобула неоціненний досвід і визнання суддів як кулінар, що вміє тримати ситуацію під контролем.

Отже, тепер ти знаєш, хто покинув МастерШеф 17 у 10 випуску.

