Хто покинув МастерШеф 17 у 8 випуску: майстер-клас суддів та підсумки битви чорних

Новий випуск кулінарного реаліті МастерШеф 17, що транслювався на телеканалі СТБ 28 та 29 березня, підготував для глядачів чимало сюрпризів.

Цього тижня кулінари-аматори зіткнулися з однією з найважчих битв чорних фартухів у сезоні. Подробиці випробувань та ім’я того, хто залишив МастерШеф сьогодні, 29 березня – розкажуть Вікна далі в матеріалі з посиланням на СТБ.

Як пройшов 8 випуск МастерШеф 17

Старт нового тижня почався з неочікуваного кроку – учасники обирали лідерів серед конкурентів. Саме ці фаворити згодом оцінювали результати першого кулінарного конкурсу своїх колег.

Також аматори працювали над приготуванням фастфуду, де ключовими факторами успіху стали бездоганна якість та високий темп роботи.

Чималою подією випуску став майстер-клас від суддів проєкту. Далі аматорам довелося продемонструвати неабияку майстерність, щоб відтворити ідеальні соуси до страв.

Хто покинув МастерШеф 17 у 8 випуску 29 березня

Фінальне випробування виявилося не під силу одному з претендентів на перемогу, який був змушений піти додому.

Серед тих, хто покинув МастерШеф сьогодні, 29 березня, опинився Віталій Єгоров.

41-річний захисник із Павлограда нещодавно завершив військову службу. Окрім кулінарії, Віталій також захоплюється музикою, поезією і пише власну книгу.

