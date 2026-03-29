Кто покинул МастерШеф 17 в 8 выпуске: мастер-класс судей и итоги битвы черных

Новый выпуск кулинарного реалити МастерШеф 17, транслировавшийся на телеканале СТБ 28 и 29 марта, подготовил для зрителей немало сюрпризов.

На этой неделе кулинары-любители столкнулись с одним из самых тяжелых сражений черных фартуков в сезоне. Подробности испытаний и кто покинул МастерШеф сегодня, 29 марта — расскажут Вікна далее в материале со ссылкой на СТБ.

Как прошел 8 выпуск МастерШеф 17

Старт новой недели начался с неожиданного шага — участники выбирали лидеров среди конкурентов. Именно эти фавориты потом оценивали результаты первого кулинарного конкурса своих коллег.

Также любители работали над приготовлением фастфуда, где ключевыми факторами успеха стали идеальное качество и высокий темп работы.

Немалым событием выпуска стал мастер-класс от судей проекта. Далее любителям пришлось продемонстрировать большое мастерство, чтобы воспроизвести идеальные соусы к блюдам.

Кто покинул МастерШеф 17 в 8 выпуске 29 марта

Финальное испытание оказалось не под силу одному из претендентов на победу, а потому он был вынужден уйти домой.

Среди тех, кто покинул МастерШеф сегодня, 29 марта, оказался Виталий Егоров.

41-летний защитник из Павлограда недавно завершил военную службу. Помимо кулинарии, Виталий также увлекается музыкой, поэзией и пишет собственную книгу.

