Как самому оцифровать трудовую книжку

До 10 июня 2026 все трудовые книжки украинцев должны быть переведены в электронный формат. Если этого не сделать, есть риск потерять десятки лет стажа, который нарабатывался до 2004 года. Как не допустить потери лет стажа и пенсии?

В 2026 году завершится переход от бумажных трудовых книжек к электронным. До этого времени будут использоваться оба формата. Как оцифровать свою трудовую книжку уже сейчас — расскажем в материале.

Как оцифровать трудовую книжку

Оцифровка трудовой книжки убережет тебя от риска потерять важную информацию о своем рабочем стаже. Особенно насущно этот вопрос стоит именно во время войны, когда многие теряют документы (в том числе и трудовые книжки).

У кого-то они остались на временно оккупированной территории на предприятиях, и забрать их невозможно, кто-то потерял из-за боевых действий. Как оцифровать трудовую книжку самому — читай в материале.

Войди или зарегистрируйся на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Слева на странице личного кабинета выбери в меню Предоставление скан-копий трудовой книжки. Отсканируй свою бумажную трудовую книжку. — Скан-копия должна быть цветной.

— Делай копии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке.

— Убедись, что копии четкие.

— Рекомендуемое разрешение при сканировании 300 dpi.

— Формат изображения должен быть .jpg или .pdf.

— Размер каждого файла должен быть не более 1 Мб. Добавь отсканированный документ и нажми кнопку Отправить в ПФУ. Читать по теме Можно ли работать и получать пенсию: что говорит законодательство Получать пенсию и зарплату одновременно можно!

Нагляднее все изложено в этой видеоинструкции, как оцифровать трудовую книжку и загрузить скан-копии на сайт ПФУ.

После обработки заявления у тебя будет оцифрованный документ, то есть теперь уже электронная трудовая книжка, которая будет храниться на портале ПФУ.

В целом, начиная с 10 июня 2021 года, в Украине все кадровые вопросы решаются уже через электронные трудовые книжки. В настоящее время работодатель может заполнять бумажный вариант, но этот переходный период завершится 10.06.2026.

Бумажные книжки теперь в большинстве своем не находятся в отделах кадров предприятий, их отдают на руки работнику. Но сохранять их есть смысл, особенно имеющим трудовой (страховой) стаж до 2004 года.

Если твоя трудовая деятельность началась раньше, добавить информацию о периоде до 2004 года нужно именно через соответствующие сканированные копии.

Тем, кто не оцифрует данные вовремя, риск потерять годы стажа и сотни гривен из пенсии. Однако восстановить эту информацию можно будет через суд. Это касается данных о стаже до 2004 года. Оцифровать трудовую книжку можно самостоятельно или поручить это работникам отдела кадров по месту работы.

Вікна-Новини делились, какой будет минимальная пенсия в 2026 году и повысят ли ее.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!