Не оцифровали трудовую книжку: какие могут возникнуть проблемы с пенсией

В Украине продолжается масштабная цифровизация трудовых отношений, которая началась еще в 2021 году. С тех пор страна живет в условиях пятилетнего переходного периода, в течение которого бумажные документы должны окончательно уступить место электронным записям.

Ключевой датой в этом процессе является начало лета 2026 года. У многих работников и пенсионеров возникает логичное беспокойство: что будет если не оцифровать трудовую книжку вовремя и как это повлияет на будущие выплаты.

Что будет если не оцифровать трудовую книжку до 10 июня 2026 года

Согласно действующему законодательству и разъяснениям Пенсионного фонда Украины, именно 10 июня 2026 года официально завершается пятилетка, отведенная на перевод данных в Реестр застрахованых лиц. После этого момента бумажная трудовая книжка официально перестанет быть основным документом для учета деятельности, а приоритет полностью перейдет к электронным данным.

Если ты задашь вопрос специалистам ПФУ о том, что будет если не оцифровать трудовую книжку до июня, они успокоят: право на пенсию ты не потеряешь. Однако процедура ее оформления может стать настоящим бюрократическим квестом.

— Если эти данные не будут оцифрованы до завершения переходного периода, они не исчезнут, но при назначении пенсии лицу придется лично предоставлять оригинал бумажной книжки в ПФУ для подтверждения стажа, — добавили в ПФУ.

Без электронной записи данные о вашем стаже до 2004 года не попадут в систему автоматически. Это означает, что при обращении за пенсией тебе придется лично нести бумажный оригинал в сервисный центр, где его будут проверять вручную.

Это едва ли не главный страх украинцев. Стоит понимать, что страховой стаж после 1 января 2004 года уже автоматически учитывается в электронных реестрах на основании отчетов работодателей и уплаченных взносов. Проблема возникает именно с периодами работы до этой даты. Стаж за прошлые годы подтверждается исключительно записями в бумажной книжке.

Ответ на вопрос, что будет со стажем если не оцифровать трудовую книжку, кроется в рисках потери самого бумажного документа. Если данные не будут внесены в цифровой реестр до 10 июня 26 года, а сама книжка по каким-то причинам будет утеряна или повреждена, восстановить данные о стаже до 2004 года будет чрезвычайно сложно.

Человеку придется искать архивы предприятий, которые могли давно закрыться, или даже обращаться в суд для подтверждения лет работы. Именно поэтому оцифровка — это прежде всего страховка вашего стажа от непредсказуемых обстоятельств.

Как успеть и что будет если не оцифровать трудовую книжку до 10 июня

Верховная Рада и Пенсионный фонд предлагают три простых способа, как закрыть этот вопрос до наступления дедлайна. Первый вариант — через работодателя. Руководитель или бухгалтер сканирует документы всех работников и самостоятельно передает их в ПФУ.

Второй вариант — личный визит. Ты можешь прийти в сервисный центр ПФУ с оригиналом книжки, где специалисты помогут внести данные в систему.

Третий, самый удобный способ — самостоятельная загрузка через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для этого понадобится только КЭП (квалифицированная электронная подпись) и скан-копии документа.

Если ты решил действовать самостоятельно, помни о технических требованиях. Скан-копии должны быть цветными, четкими, в формате JPG или PDF. Важно отсканировать абсолютно все заполненные страницы, где есть записи, печати или подписи. Рекомендованное качество сканирования составляет 300 dpi, а размер одного файла не должен превышать 1 МБ.

Важно знать, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект номер 14257. Он предлагает продлить этот дедлайн на период действия военного положения и еще на три года после его завершения. Депутаты понимают, что из-за войны многие люди потеряли доступ к своим документам или находятся за границей.

Однако, пока этот закон не принят, официальным дедлайном остается именно июнь 2026 года. Поэтому, анализируя, что будет если не оцифровать трудовую книжку до июня 2026 года, лучше не рисковать и сделать это заранее. Ведь после оцифровки бумажная книжка возвращается вам на руки под подпись, и с этого момента она становится лишь дополнительным подтверждением, в то время как основной учет ведется в надежной цифровой системе.

Даже если ты не работал последние годы, ты все равно можешь оцифровать свой стаж самостоятельно. Это избавит тебя от необходимости доказывать свои права на пенсию через десятки лет, когда найти бумажные подтверждения может быть уже невозможно.

Также читай: таблица выхода на пенсию по возрасту: когда на отдых и сколько нужно стажа.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!