Пожизненное заключение за наступление на Киев: суд вынес приговор российскому генералу Лапину

Украинское правосудие поставило точку в деле одного из ключевых архитекторов российского вторжения на севере Украины. Александр Лапин, генерал-полковник и экс-командующий Центральным военным округом РФ, приговорен к высшей мере наказания — пожизненному лишению свободы. Именно этот военный преступник руководил группировкой Центр, которая в начале 2022 года пыталась взять столицу в осаду.

Судебный процесс доказал, что Лапин был непосредственным куратором наступления с территорий России и Беларуси. Под его командованием оккупационные войска заходили в Сумскую и Черниговскую области, продвигаясь по левому берегу Днепра с единственной целью — захватить Киев, ликвидировать государственное руководство и установить оккупационный режим. Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Должность не спасет от ответственности

Следователи Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса Генерального прокурора собрали неоспоримую доказательную базу. Было установлено, что генерал не просто подписывал бумаги в Москве, а лично координировал боевые действия, отдавал приказы об обстрелах и обеспечивал логистику для подчиненных ему подразделений.

Суд признал Лапина виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в посягательстве на территориальную целостность страны и ведении агрессивной войны.

Поскольку на данный момент осужденный скрывается на территории страны-агрессора, приговор вынесен в заочном формате. Однако это решение имеет не только юридическое, но и глубокое символическое значение. Как отметили в правоохранительных органах:

Каждый российский командир, пришедший с войной на нашу землю, должен осознать, что должность, звание или пребывание в России не гарантируют безнаказанности. Ответственность за агрессию против Украины неизбежна.

Справедливость на бумаге и в реальности

Отсчет срока отбывания наказания для Лапина начнется с момента его фактического задержания. Юристы подчеркивают, что подобные приговоры являются фундаментом для будущих международных трибуналов.

Они позволяют документировать преступления высшего военного командования РФ на официальном уровне, что значительно облегчает процесс объявления таких лиц в международный розыск через систему Интерпола.

Решение суда по Лапину стало очередным сигналом для всего офицерского состава российской армии: преступные приказы не имеют срока давности, а исполнители и организаторы рано или поздно предстанут перед судом. Украинские правоохранители продолжают работу по идентификации других должностных лиц РФ, причастных к планированию геноцидной войны против Украины.

