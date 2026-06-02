Довічне ув’язнення за наступ на Київ: суд виніс вирок російському генералу Лапіну

Українське правосуддя поставило крапку у справі одного з ключових архітекторів російського вторгнення на півночі України. Генерал-полковник та екскомандувач Центрального військового округу РФ Олександр Лапін, засуджений до найвищої міри покарання — довічного позбавлення волі. Саме цей воєнний злочинець керував угрупованням Центр, яке на початку 2022 року намагалося взяти столицю в облогу.

Судовий процес довів, що Лапін був безпосереднім куратором наступу з територій Росії та Білорусі. Під його командуванням окупаційні війська заходили в Сумську та Чернігівську області, просуваючись лівим берегом Дніпра з єдиною метою — захопити Київ, ліквідувати державне керівництво та встановити окупаційний режим. Про це розповів Генеральний прокурор України Руслана Кравченка.

Посада не врятує від відповідальності

Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора зібрали беззаперечну доказову базу. Було встановлено, що генерал не просто підписував папери в Москві, а особисто координував бойові дії, віддавав накази про обстріли та забезпечував логістику для підпорядкованих йому підрозділів.

Суд визнав Лапіна винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у посяганні на територіальну цілісність країни та веденні агресивної війни.

Оскільки наразі засуджений переховується на території країни-агресора, вирок ухвалено в заочному форматі. Однак це рішення має не лише юридичне, а й глибоке символічне значення. Як наголосили в правоохоронних органах:

Кожен російський командир, який прийшов з війною на нашу землю, має усвідомити, що посада, звання чи перебування в Росії не гарантують безкарності. Відповідальність за агресію проти України неминуча.

Читати на тему Понад 200 осіб отримали підозри через скоєні у Бучі злочини — Офіс генпрокурора Розслідування воєнних злочинів у Бучі досі тривають.

Справедливість на папері та в реальності

Відлік терміну відбуття покарання для Лапіна розпочнеться з моменту його фактичного затримання. Юристи підкреслюють, що подібні вироки є фундаментом для майбутніх міжнародних трибуналів.

Вони дозволяють документувати злочини вищого військового командування РФ на офіційному рівні, що значно полегшує процес оголошення таких осіб у міжнародний розшук через систему Інтерполу.

Рішення суду щодо Лапіна стало черговим сигналом для всього офіцерського складу російської армії: злочинні накази не мають терміну давності, а виконавці та організатори рано чи пізно постануть перед судом. Українські правоохоронці продовжують роботу над ідентифікацією інших посадових осіб РФ, причетних до планування геноцидної війни проти України.

Головне фото: Скріншот.

Раніше ми писали, як поліція розслідує воєнні злочини — читай в матеріалі, як збираються докази та знаходяться виконавці злочинів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!