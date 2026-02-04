Понад 200 осіб отримали підозри через скоєні у Бучі злочини — Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про значний прогрес у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних під час окупації Бучі навесні 2022 року, наголосивши, що ідентифікація російських катів триває системно та поіменно.

Злочини в Бучі: вже відомо про 211 підозрюваних

Лише протягом січня 2026 року правоохоронці встановили особи та оголосили підозри ще двом військовослужбовцям Збройних сил РФ, причетним до звірств проти мирного населення.

Першим фігурантом став командир бойової машини 234 десантно-штурмового полку, який у березні 2022 року намагався стратити цивільного чоловіка, приставивши зброю до його голови; потерпілий вижив лише завдяки щасливому випадку та втечі під вогнем.

Другим підозрюваним є навідник-розвідник 34 окремої бригади оперативного призначення, який разом зі спільниками незаконно затримав двох місцевих жителів і піддав їх жорстоким катуванням із використанням електрошокера та ножа, намагаючись отримати дані про український опір.

Паралельно з новими підозрами до суду передано обвинувальний акт стосовно командира відділення 234 полку, який під час патрулювання холоднокровно розстріляв 41-річного мирного мешканця, випустивши в нього 16 куль за відмову виконати наказ окупанта.

За словами Генерального прокурора, розслідування трагедії Бучі є надзвичайно копіткою роботою, оскільки більшість справ наразі є заочними. Для формування доказової бази слідчі активно використовують OSINT-інструменти, аналізують супутникові знімки, дані соціальних мереж та відеозаписи для відновлення маршрутів руху ворожих військ.

На сьогодні загальна кількість ідентифікованих осіб, яким повідомлено про підозру за злочини в Бучанському районі, вже сягнула 211 осіб. Ця робота є фундаментом як для національного правосуддя, так і для майбутнього Міжнародного трибуналу, щоб гарантувати невідворотність покарання для кожного, хто знущався з українського народу.

