Более 200 человек получили подозрения из-за совершенных в Буче преступлений — Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о значительном прогрессе в расследовании военных преступлений, совершенных во время оккупации Бучи весной 2022 года, отметив, что идентификация российских палачей продолжается системно и поименно.

Преступления в Буче: уже известно о 211 подозреваемых

Только в течение января 2026 года правоохранители установили личности и объявили подозрения еще двум военнослужащим Вооруженных сил РФ, причастным к зверствам против мирного населения.

Первым фигурантом стал командир боевой машины 234 десантно-штурмового полка, который в марте 2022-го пытался казнить гражданского мужчину, приставив оружие к его голове; пострадавший выжил только по счастливой случайности и благодаря побегу под огнем.

Вторым подозреваемым является наводчик-разведчик 34 отдельной бригады оперативного назначения, который вместе с сообщниками незаконно задержал двух местных жителей и подверг их жестоким пыткам с использованием электрошокера и ножа, пытаясь получить данные об украинском сопротивлении.

Параллельно с новыми подозрениями в суд передан обвинительный акт в отношении командира отделения 234 полка, который во время патрулирования хладнокровно расстрелял 41-летнего мирного жителя, выпустив в него 16 пуль за отказ выполнить приказ оккупанта.

По словам Генерального прокурора, расследование трагедии Бучи является чрезвычайно кропотливой работой, поскольку большинство дел сейчас заочные. Для формирования доказательной базы следователи активно используют OSINT-инструменты, анализируют спутниковые снимки, данные социальных сетей и видеозаписи для восстановления маршрутов вражеских войск.

На сегодня общее количество идентифицированных лиц, которым сообщено о подозрении за преступления в Бучанском районе, уже достигло 211 человек. Эта работа является фундаментом как национального правосудия, так и будущего Международного трибунала, чтобы гарантировать неотвратимость наказания для каждого, кто издевался над украинским народом.

