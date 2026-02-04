Для тебя Война в Украине

Более 200 человек получили подозрения из-за совершенных в Буче преступлений — Офис генпрокурора

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 04 февраля 2026, 10:00 2 мин.
преступления в буче
Фото Getty Images

