Идеально усилила госпрограмму как пазл: Елена Зеленская о значении сети Повернення

В Украине состоялось масштабное событие, определяющее будущее реабилитации наших защитников — II ежегодная международная научно-практическая конференция ПОВЕРНЕННЯ. Экосистема заботы о ментальном здоровье. Мероприятие, организованное проектом Виктора и Елены Пинчук, объединило более 200 ведущих специалистов из Украины, США, Израиля и Ирландии, а также представителей правительства и самих ветеранов.

Главный месседж конференции: психологическое восстановление — это не разовая акция, а сложная сеть поддержки, где государство, частный сектор и общество работают как единый организм.

Синергия частной инициативы и государства

Открывая мероприятие, основатель проекта Виктор Пинчук акцентировал внимание на том, что Украина сегодня создает уникальный опыт, адаптируя лучшие мировые стандарты под собственные реалии.

— Проект ПОВЕРНЕННЯ, по моему мнению, является одним из элементов будущей экосистемы ментального здоровья — и, возможно, одним из самых мощных уже сейчас. Это современные центры ментального здоровья и психологического восстановления, которые создаются на уровне лучших мировых примеров и стандартов. Для этого мы изучали ведущий международный опыт и адаптируем его к украинскому контексту, — отметил Виктор Пинчук.

Первая леди Украины Елена Зеленская, подчеркнула, что сеть ПОВЕРНЕННЯ стала неотъемлемой частью общенациональной системы поддержки.

Эта частная инициатива, как пазл, идеально усилила и дополнила государственную программу. Повернення органично вписалось в маршруты поддержки и во всю систему восстановления, которую строит Украина. Увидела, как эта синергия действует, как регионы гордятся таким сотрудничеством, — подчеркнула первая леди.

Ментальное здоровье как оружие в войне

Чиновники и эксперты единодушны: духовная стойкость общества так же важна, как и прочность фронта. Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук метко заметила, что в войне побеждает та нация, которая способна выстоять ментально.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал специалистов не забывать о поддержке друг друга, ведь именно они являются опорой для тех, кто возвращается с передовой.

Вы — опора. Благодарю всех, кто создавал центры ментального здоровья, кто пришел в них работать, кто понял необходимость помочь государству выстроить стандарты, на которые сегодня равняются, — подчеркнул Виктор Ляшко.

От клиники до спорта: многогранность восстановления

Конференция охватила критические вопросы: от нейроанатомии ПТСР и лечения черепно-мозговых травм до сексуальной реабилитации и поддержки семей погибших героев.

Особое внимание уделили борьбе со стигмой. Ветеран Дмитрий Козацкий подчеркнул, что в Украине уже создана мощная инфраструктура, и главная задача сейчас — сделать так, чтобы ветераны не боялись ею пользоваться.

Специальная гостья конференции Тина Кароль напомнила присутствующим о важности внутренней силы:

Сильны не те, кто не падает. Сильны те, кто научился поднимать себя.

Сеть, работающая в цифрах

Сегодня сеть ПОВЕРНЕННЯ — это 15 центров в крупнейших городах Украины (от Львова до Одессы и Днепра), где уже более 20 тысяч человек получили бесплатную помощь.

Руководитель проекта Светлана Гриценко резюмировала стратегию сети:

Забота должна быть не случайной, а последовательной — такой, на которую человек может опереться в самые сложные моменты. Ментальное восстановление требует системности: доступных центров, подготовленных специалистов и общества без осуждения.

Государство также наращивает финансирование: глава НСЗУ Наталия Гусак сообщила, что в 2026 году на направление психиатрической помощи предусмотрено более 5,8 млрд грн.

Фото в матеріалі: Віктор Пінчук.

