Фонд Пинчука запускает программу для ветеранов: поедут на обучение в Йельский университет

Украинские защитники и защитницы получат доступ к образовательным стандартам мирового уровня. Фонд Виктора Пинчука объявил о запуске Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) — первой международной программы, разработанной специально для ветеранов войны в Украине. Ее цель — трансформировать уникальный боевой опыт в навыки глобального лидерства.

Первым этапом проекта станет сотрудничество с престижной Школой глобальных дел Джексона Йельского университета. Уже в конце апреля 2026 года первая группа, в которую вошли 15 ветеранов и ветеранок, отправится на интенсивное обучение за океан. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Виктора Пинчука.

Программа UVLP сосредоточена на развитии стратегического мышления и умении принимать критические решения в сложных условиях. В течение курса участники будут работать с топовыми преподавателями и практиками мировой политики и бизнеса.

Это обучение должно помочь ветеранам стать эффективными лидерами не только в армии, но и в гражданской жизни: в развитии общин, государственном управлении и предпринимательстве.

— Те, кто защищал страну, уже доказали свою способность быть лидерами в самых экстремальных условиях. Они заслуживают лучшего: лучшей медицины, реабилитации и образования. Этот курс в Йеле открывает для них глобальные возможности. Убежден, что не только наши герои вдохновятся опытом профессоров, но и самому Йельскому университету будет чему поучиться у них, — прокомментировал основатель Фонда, бизнесмен Виктор Пинчук.

Школа глобальных дел Джексона в Йеле известна своей подготовкой специалистов для работы с самыми сложными глобальными вызовами. Сам университет, основанный еще в 1701 году, является одним из самых авторитетных научных центров мира.

Для украинских ветеранов это не просто поездка на учебу, а интеграция в мировую элиту управленцев. Ожидается, что UVLP станет важной частью целостной системы поддержки защитников, сочетающей в себе уважение к прошлому и создание фундамента для их успешного будущего в свободной Украине.

Помощь военным должна быть комплексной, поэтому проект RECOVERY дополнила инициатива ВОЗВРАЩЕНИЕ, направленная на поддержку ментального здоровья военных, ветеранов и членов их семей. Недавно в Днепре открыли первый такой центр ментального здоровья.

