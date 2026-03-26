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Виктор и Елена Пинчук расширяют сеть RECOVERY: в Киеве открыт 19-й реабилитационный центр для военных

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 марта 2026, 12:32 3 мин.
В Киеве заработал инновационный центр для военных

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