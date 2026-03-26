Виктор и Елена Пинчук расширяют сеть RECOVERY: в Киеве открыт 19-й реабилитационный центр для военных

Национальная сеть RECOVERY продолжает расширять поддержку Сил безопасности и обороны Украины. В Киеве начал работу уже 19-й инновационный реабилитационный центр, где ежегодно бесплатную и профессиональную помощь смогут получать около 1000 защитников и защитниц.

Этот центр стал четвертым объектом сети в Киевской области. Проект реализован по модели эффективного партнерства: благотворители создают сверхсовременные условия на базе государственных медицинских учреждений, обеспечивая военным доступ к доказательной медицине.

В столице открыли 19-й центр реабилитации: чем он особенен

Основатель благотворительного проекта Виктор Пинчук рассматривает открытие каждой новой локации как стратегический шаг для усиления стойкости украинского общества и поддержки боевого духа армии. По его словам, создание национальной сети — это не только о медицине, а о глубоком долге тыла перед теми, кто рискует жизнью на передовой.

Комментируя запуск очередного высокотехнологичного учреждения в столице, Виктор Пинчук подчеркнул философское значение слова независимость для каждого пациента.

— Мы открываем уже 19-й центр сети RECOVERY, и это действительно самая мощная и современная сеть центров физической реабилитации в стране. За это время более 43 тысяч наших героев и героинь уже прошли восстановление. Философия проекта, который мы начали вместе с моей женой Еленой: наши защитники борются за независимость на фронте, и если с ними что-то случается, они должны знать, что здесь мы сделаем все, чтобы они чувствовали свою независимость. Именно поэтому мы развиваем эту сеть по всей стране, чтобы отблагодарить наших героев и обеспечить им наилучшее восстановление, — сказав Пинчук.

Виктор и Елена Пинчуки расширили сеть RECOVERY / 3 Фотографии

Новое учреждение оснащено оборудованием последнего поколения, что позволяет работать с самыми сложными случаями, включая минно-взрывные и огнестрельные ранения. В процессе восстановления используют системы виртуальной реальности и биологической обратной связи для максимально эффективной реабилитации двигательных функций и координации.

Мультидисциплинарный подход и обучение медиков по мировым стандартам

Пространство центра спроектировано по стандартам инклюзивности: антискользящее покрытие, отсутствие порогов, широкие двери и специальные поручни обеспечивают комфортное передвижение пациентов. Кроме залов физической терапии, здесь работают кабинеты эрготерапии, лазерной и физиотерапии, а также зоны для занятий с психологами и логопедами.

К созданию центра присоединилась и киевская городская власть по инициативе мэра Виталия Кличко — в частности было обустроено палатное отделение на 36 коек.

С пациентами работает мультидисциплинарная команда: от врачей физической и реабилитационной медицины до эрготерапевтов и протезистов. Специалисты не только лечат травмы, но и помогают воинам адаптироваться к активной жизни.

Татьяна Осыпчук, заведующая киевским центром RECOVERY, отмечает:

— Восстановление военных — это не только о лечении травмы, а прежде всего о человеке, его потребностях и целях. Именно поэтому мультидисциплинарный подход является ключевым: он позволяет одновременно работать с физическими, психологическими и социальными последствиями войны. Когда команда специалистов действует слаженно, это помогает не просто уменьшить симптомы, а восстановить функциональность и вернуть наших защитников и защитниц к активной жизни.

Образовательное направление проекта охватило уже 6500 медиков, а специалисты сети проходят стажировку в 11 странах мира (от США до Скандинавии).

На сегодня центры RECOVERY уже работают в большинстве областных центров Украины, включая Винницу, Львов, Одессу, Днепр и другие города. Всего за время существования проекта квалифицированную помощь получили более 43 000 пациентов.

Главное фото: RECOVERY.

Помощь военным должна быть комплексной, поэтому проект RECOVERY дополнила инициатива ПОВЕРНЕННЯ, направленная на поддержку ментального здоровья военных, ветеранов и членов их семей. Недавно в Днепре открыли первый такой центр ментального здоровья.

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