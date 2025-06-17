Карта загрязнения воздуха в Киеве: как узнать актуальное состояние

Качество воздуха в Киеве снова может ухудшиться из-за массированного российского обстрела, поэтому жителям столицы следует следить за уровнем загрязнения воздуха. Если он увеличится, нужно будет находиться в помещениях и не выходить во двор.

Если на улице загрязнен воздух

До улучшения ситуации нужно:

не открывать окна,

воздержаться от физической активности на улице.

Онлайн карта загрязнения атмосферного воздуха покажет тебе, какой воздух сегодня в Киеве и поможет быть спокойными за себя, свою семью и окружающую среду.

Онлайн карта загрязнения воздуха в Киеве

Мы подготовили для тебя сразу несколько карт загрязнения воздуха в Киеве. Листай вниз, чтобы просмотреть их подробнее.

Узнать, что с воздухом в Киеве сегодня, можно с помощью карты загрязнения в режиме реального времени. Она подскажет, жителям каких районов следует быть осторожнее и отложить долгую прогулку, а где причин для волнения нет.

В столице установлено 395 станций мониторинга состояния атмосферного воздуха, 141 из которых уже работает.

Установкой занимались как сами жители города, так и независимые проекты и организации, а также органы местного самоуправления.

Те станции, которые находятся в рабочем состоянии, отображаются на карте цветными кругами.

Где в Киеве самый чистый воздух

На карте можно видеть, в каком из районов Киева воздух чаще всего. Обычно это правый берег столицы и места недалеко от парков и воды.

Качество воздуха в Киеве сегодня: на какие показатели обратить внимание

Если ты хочешь проверить, безопасно ли находиться на улице сегодня, следует проверить следующие показатели:

AQI (Air Quality Index) — индекс качества воздуха, простой в использовании. Чем ниже — тем чище воздух.

CO2 (углекислый газ) — парниковый газ, высокий уровень может свидетельствовать о значительных выбросах от авто или промышленных объектов.

O3 (озон) — газ, который на поверхности Земли может быть вреден для здоровья. Может провоцировать затрудненное дыхание.

PM2.5 и PM10 — частицы пыли, которые могут проникать в дыхательные пути. При высоких показателях на улицу следует выходить только в респираторе или маске.

SO2 (диоксид серы) — вредный газ, образующийся при сжигании ископаемого топлива. Может вызвать проблемы с дыханием.

Держи карту с концентрацией СО:

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