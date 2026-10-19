Рекордное количество заявок: несмотря на сложности войны в Киеве состоится Украинский Женский Конгресс

В Киеве в четверг, 22 октября, состоится 10-й Украинский Женский Конгресс (УЖК). На участие в мероприятии подали заявки более 1000 женщин и мужчин, что является рекордом за все годы Конгресса.

Об этом в понедельник, 19 октября, проинформировала пресс-служба мероприятия.

10-й Украинский Женский Конгресс: что известно о событии

10-й Украинский Женский Конгресс организуют, несмотря на регулярные российские атаки на столицу и проблемы с электроэнергией. По словам соучредительницы и вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, рекордное количество участников засвидетельствовало необходимость проведения мероприятия в этом году.

— Сегодня особенно важно поддержать женщин, на которых так много держится. Поговорить об их ответственности и смелости, о женском вкладе в устойчивость государства, о жизни, несмотря на войну, – отметила Кондратюк.

Название Женского Конгресса-2026 — От исключений до новых стандартов. Сообщается, что выступят более 45 украинских и международных докладчиков.

Программа УЖК содержит семь дискуссионных платформ, кроме того ожидается проведение специального диалога, хардтока, презентаций и выступление творческого объединения МУР.

Объявленные темы дискуссий:

Молодежь: Смелость выбирать;

Смелость воевать;

Смелость расти;

(Так называемая) неженская работа;

Видимый и невидимый труд;

Культура как стратегия;

От исключений до новых стандартов… и обратно?

Соучредительница и директор Женского Конгресса Светлана Войцеховская отметила, что 10-й, юбилейный, Конгресс не будет подведением итогов предыдущего десятилетия, поскольку сейчас важнее то, что будет дальше.

Сообщается, что во время УЖК будут вручать знак имени Мэри О’Хейген за выдающиеся достижения в сфере гендерного равенства и женского лидерства. Имя лауреатки будет объявлено во время мероприятия.

— Гендерное равенство — это часть нашего движения в Европейский Союз. За последние десять лет Украина действительно многое сделала: изменилось законодательство, выросло представительство женщин в политике, открылись новые возможности в разных сферах. Украинский Женский Конгресс был и остается одной из площадок, где предлагают решения и продвигают изменения. Но важно не останавливаться, – отметила соучредительница Мария Ионова.

Организаторы мероприятия приглашают присоединиться к нему в онлайн-формате. Прямая трансляция начнется в 12:00 в четверг, 22 октября, на информационных ресурсах УЖК.

С 2017 года Украинский Женский Конгресс стал национальной площадкой, где формируется повестка дня женского лидерства и гендерной политики для госорганов и местных общин.

Ранее мы сообщали о том, что женщины на сегодняшний день имеют лишь 64% прав, которые есть у мужчин. Исследование охватывает 30 лет со дня принятия Пекинской декларации.

Фото: womenua.today

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