Для тебя Война в Украине

Обстрел Украины 16 октября: погибшие в Харькове и на Волыни, десятки пострадавших

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 октября 2026, 11:05 5 мин.
Взрывы в Украине сегодня: последствия ночной атаки на Киев и области
Фото ДСНС/Telegram

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