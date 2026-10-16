Обстрел Украины 16 октября: погибшие в Харькове и на Волыни, десятки пострадавших

В ночь на 16 октября 2026 года Россия атаковала Украину ударными беспилотниками, в том числе реактивными Shahed. Под ударом оказались несколько областей: есть погибшие, пострадавшие, разрушение гражданской и критической инфраструктуры, пожары и перебои с электроснабжением.

Атака на Киев: что известно

Вечером 15 октября в результате российского обстрела в Шевченковском районе Киева загорелись хозяйственная нежилая постройка и частный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 190 кв. м.

В ночь на 16 октября российская атака вызвала еще один пожар — на этот раз в Соломенском районе столицы. Там горела хозяйственная постройка.

Кроме того, по данным ДТЭК, из-за атаки на энергетические объекты в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии. Во время них графики отключений не действуют.

Обстрел Хмельницкой области: горела нефтебаза

Ночью российские войска неоднократно атаковали Хмельницкую область беспилотниками. Силы противовоздушной обороны работали и сбивали вражеские цели.

В результате атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе.

Тушение осложнялось ситуацией с безопасностью.

В Каменец-Подольском районе повреждены 10 жилых домов, в том числе перекрытия, заборы и двери, выбиты окна. В одном из домов горела летняя кухня.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстрел Черкасской области: есть пострадавшие

Ночью 16 октября российские беспилотники атаковали Черкасскую область. По информации начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, силы ПВО обезвредили девять вражеских БпЛА.

В Умани в результате падения беспилотника возник пожар на балконе второго этажа десятиэтажного дома, а также загорелся легковой автомобиль. На другой локации произошел пожар и было разрушено здание охраны жилого комплекса. Спасатели обнаружили под завалами мужчину и спасли его.

Атака дронов на Украину 16 октября: где возникли пожары и пострадали / 3 Фотографии

Еще один пожар возник на территории торгового предприятия. Его локализовали. По предварительным данным, пять человек пострадали. Троих из них госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте.

В Черкассах из-за падения вражеского БпЛА на территории частного предприятия возник пожар. Возгорание оперативно ликвидировали.

Удары по Кировоградщине: что известно

Также россияне обстреляли и Кировоградскую область. В частности, в Голованевском районе Кировоградской области российские войска попали в одно из транспортных предприятий.

По информации начальника Кировоградской ОВА Андрея Райковича, погибших и травмированных нет. Обстоятельства атаки уточняются.

Обстрел Волыни: сотни тысяч абонентов без света

Ночью российские войска атаковали Волынскую область реактивными беспилотниками. По словам начальника Волынской ОВА Романа Романюка, на регион направили около 20 вражеских целей.

В Маневичах на частном предприятии Агрофрукт ЛТД погиб один человек, еще восемь человек получили травмы. Спасатели работают над ликвидацией пожара.

В Луцкой общине в результате атаки реактивного Шахеда пострадал гаражный кооператив. Горит хозяйственное здание. По предварительным данным, обошлось без травмированных и погибших.

Без электроснабжения остаются еще 270 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются.

Атака на Ровно: что известно

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что ночь на 16 октября была тяжелой для Ровенской области, в частности областного центра.

В результате атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. На месте происшествия работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

В результате российской атаки на Ровно семь человек обратились за помощью к медикам. По состоянию на данный момент госпитализация никому не понадобилась.

Обстрел Харькова: есть погибшие и раненые

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании российских беспилотников в трех районах города. В частности, Основянский район атаковал реактивный Шахед, а еще два попадания зафиксировали в Шевченковском и Индустриальном районах.

По предварительной информации, в результате удара по Шевченковскому району погибли два человека.Пока известно о 19 пострадавших

В Индустриальном районе в результате удара возник пожар. Информация о последствиях атаки уточнялась, на местах работали экстренные и профильные службы.

Российская атака на Запорожье

Ночью российский беспилотник атаковал частное предприятие в Запорожье. В результате удара возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 500 кв. м. Пострадавших нет.

Тушение пожара осложняла угроза повторных атак, из-за чего спасателям приходилось приостанавливать работу.

Обстрел Одесской области: четверо пострадавших

В результате российских атак на гражданскую инфраструктуру Одесской области пострадали четыре человека.

По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, повреждены семь частных домовладений, объект энергетики и предприятие по производству бытовой продукции. В результате ударов возникли масштабные пожары, которые впоследствии ликвидировали. На местах продолжали работать соответствующие службы.

Атака РФ на Украину: сколько дронов сбили силы ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 16 октября российские войска атаковали Украину 149 ударными беспилотниками, в том числе 108 реактивными Shahed, а также дронами Гербера и беспилотниками-имитаторами Пародия.

По состоянию на 09:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 114 вражеских БпЛА, среди которых 77 реактивных Shahed. В то же время зафиксировано попадание 27 средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 14 локациях.

Ранее мы рассказывали о том, вызовут ли обстрелы новую волну выезда украинцев.

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