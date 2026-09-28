Как получить денежную выплату после ранения 2026: суммы помощи и детальные пояснения

Военнослужащий, который получил ранение, контузию, травму или увечье во время службы или выполнения боевого задания, может иметь право на несколько видов выплат.

Как получить денежную выплату после ранения и на какую сумму могут рассчитывать военнослужащие — в материале Вікон.

Как получить денежную выплату после ранения 2026

Адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко изданию Факты объяснил, что после ранения речь идет прежде всего о трех видах выплат:

основное денежное обеспечение военнослужащего;

дополнительное вознаграждение, которое часто называют боевыми;

одноразовая денежная помощь, если ранение привело к инвалидности или частичной потере трудоспособности.

Право на одноразовую помощь определяет статья 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. Порядок ее назначения и выплаты устанавливает постановление Кабинета Министров №975 от 25 декабря 2013 года.

100 тысяч гривен во время лечения

После тяжелого ранения военнослужащий может получать дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн. Ее выплата предусмотрена постановлением Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года.

По словам Антона Диденко, эта выплата может начисляться за время стационарного лечения после ранения. Причем не имеет значения, где именно проходит лечение — в Украине или за границей.

В этот период также засчитывается время, когда военнослужащего переводят из одного медицинского учреждения в другое.

В предусмотренных законом случаях 100 тыс. грн могут выплачивать и за время отпуска для лечения после тяжелого ранения. Для этого необходимо соответствующее заключение военно-врачебной или другой предусмотренной законодательством медицинской комиссии.

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Какие денежные выплаты за ранение предусмотрены в случае инвалидности

Если из-за ранения военнослужащему установили инвалидность, он может получить одноразовую денежную помощь.

Ее размер зависит от группы инвалидности. В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 грн. Именно этот показатель используется для расчета выплаты.

Размер помощи составляет:

I группа инвалидности — 400 прожиточных минимумов, или 1 331 200 грн;

II группа — 300 прожиточных минимумов, или 998 400 грн;

III группа — 250 прожиточных минимумов, или 832 000 грн.

Эти суммы касаются случаев, когда право на помощь возникло по предусмотренным законом основаниям.

Денежные выплаты за ранение, если инвалидность не установили

Ранение не обязательно должно привести к установлению инвалидности, чтобы возникло право на одноразовую выплату.

Если военнослужащий из-за ранения потерял часть трудоспособности, но инвалидность ему не установили, также может назначаться помощь.

Ее размер зависит от степени потери трудоспособности. Для соответствующих случаев законодательство предусматривает выплату до 70 прожиточных минимумов. В 2026 году это 232 960 грн.

Точную сумму определяют в зависимости от установленного процента потери трудоспособности.

Что выплачивают военнослужащим, которые долго лечатся

Для военнослужащих, которые после ранения признаны непригодными к службе и зачислены в распоряжение командира, действуют отдельные правила.

Первые два месяца им выплачивают денежное обеспечение по последней должности. Начиная с третьего месяца действует другой порядок выплат, установленный Кабинетом Министров.

Отдельно законодательство предусматривает дополнительное вознаграждение для тяжело раненых военнослужащих, которые находятся на лечении. При определенных условиях его размер составляет 100 тыс. грн в месяц.

Такое же дополнительное вознаграждение в предусмотренных законом случаях могут получать военнослужащие, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Для лечения после тяжелого ранения военнослужащему также могут предоставить непрерывный отпуск. Его максимальная продолжительность — четыре месяца.

Как военнослужащему оформить денежные выплаты после ранения

Первое, что нужно сделать после ранения, — позаботиться о правильном оформлении документов.

Воинская часть должна выдать справку о ранении, контузии или травме. В документе должны быть указаны обстоятельства, при которых военнослужащий получил повреждение, а также информация о служебном расследовании.

Очень важно, чтобы в документах была четко установлена связь ранения с защитой Украины, выполнением обязанностей военной службы или ее прохождением.

Далее военнослужащий проходит лечение. После его завершения медицинские документы должны содержать соответствующее заключение о связи ранения с военной службой или защитой Родины.

Без такого подтверждения оформить предусмотренную законом одноразовую помощь может быть сложно.

Куда подавать документы на получение выплаты за ранение

Место обращения зависит от того, продолжает ли военнослужащий службу.

Если военнослужащий до сих пор служит, документы подают в свою воинскую часть.

Если его уже уволили из Вооруженных сил Украины — обращаться нужно в районный ТЦК и СП.

Для уволенных военнослужащих других силовых структур документы подают в учреждение, где они проходили службу перед увольнением. Это касается, в частности, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, ГУР МО, Госспецсвязи, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.

Помощь на оздоровление: когда выплачивают и как получить выплату

Есть еще одна выплата, о которой стоит знать военнослужащим. Военные, кроме срочников, которые имеют право на ежегодный основной отпуск, могут раз в год получить помощь для оздоровления.

Ее размер равен месячному денежному обеспечению.

Для получения средств военнослужащий подает рапорт. Сделать это можно перед ежегодным основным отпуском, перед его второй частью или без оформления отпуска — в течение года.

После этого выплату оформляют приказом командира воинской части. Для командиров соответствующий приказ издает вышестоящее руководство.

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