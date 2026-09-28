Для тебя Война в Украине

Как получить денежную выплату после ранения 2026: суммы помощи и детальные пояснения

Анна Голишевская, редактор сайта 28 сентября 2026, 13:00 5 мин.
выплаты военным за ранения
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь