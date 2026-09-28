Як отримати грошову виплату після поранення 2026: суми допомоги та детальне пояснення

Військовий, який отримав поранення, контузію, травму чи каліцтво під час служби або виконання бойового завдання, може мати право на кілька видів виплат.

Як отримати грошову виплату після поранення і на яку суму можуть розраховувати військові — у матеріалі Вікон.

Як отримати грошову виплату після поранення 2026

Адвокат і юрист Ario Law Firm Антон Діденко виданню Факти пояснив, що після поранення йдеться насамперед про три види виплат:

основне грошове забезпечення військовослужбовця;

додаткову винагороду, яку часто називають бойовими;

одноразову грошову допомогу, якщо поранення призвело до інвалідності або часткової втрати працездатності.

Право на одноразову допомогу визначає стаття 16 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Порядок її призначення та виплати встановлює постанова Кабінету Міністрів №975 від 25 грудня 2013 року.

100 тисяч гривень під час лікування

Після тяжкого поранення військовослужбовець може отримувати додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн. Її виплата передбачена постановою Кабміну №168 від 28 лютого 2022 року.

За словами Антона Діденка, ця виплата може нараховуватися за час стаціонарного лікування після поранення. Причому не має значення, де саме проходить лікування — в Україні чи за кордоном.

До цього періоду також зараховується час, коли військового переводять з одного медичного закладу до іншого.

У передбачених законом випадках 100 тис. грн можуть виплачувати і за час відпустки для лікування після тяжкого поранення. Для цього потрібен відповідний висновок військово-лікарської або іншої передбаченої законодавством медичної комісії.

Які грошові виплати за поранення передбачені у разі інвалідності

Якщо через поранення військовому встановили інвалідність, він може отримати одноразову грошову допомогу.

Її розмір залежить від групи інвалідності. У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн. Саме цей показник використовується для розрахунку виплати.

Розмір допомоги становить:

I група інвалідності — 400 прожиткових мінімумів, або 1 331 200 грн;

II група — 300 прожиткових мінімумів, або 998 400 грн;

III група — 250 прожиткових мінімумів, або 832 000 грн.

Ці суми стосуються випадків, коли право на допомогу виникло за передбачених законом підстав.

Грошові виплати за поранення, якщо інвалідність не встановили

Поранення не обов’язково має призвести до встановлення інвалідності, щоб з’явилося право на одноразову виплату.

Якщо військовий через поранення втратив частину працездатності, але інвалідність йому не встановили, також може призначатися допомога.

Її розмір залежить від ступеня втрати працездатності. Для відповідних випадків законодавство передбачає виплату до 70 прожиткових мінімумів. У 2026 році це 232 960 грн.

Точну суму визначають залежно від встановленого відсотка втрати працездатності.

Що виплачують військовим, які довго лікуються

Для військових, які після поранення визнані непридатними до служби та зараховані у розпорядження командира, діють окремі правила.

Перші два місяці їм виплачують грошове забезпечення за останньою посадою. Починаючи з третього місяця діє інший порядок виплат, встановлений Кабінетом Міністрів.

Окремо законодавство передбачає додаткову винагороду для тяжко поранених військових, які перебувають на лікуванні. За визначених умов її розмір становить 100 тис. грн на місяць.

Таку ж додаткову винагороду в передбачених законом випадках можуть отримувати військовослужбовці, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Для лікування після тяжкого поранення військовому також можуть надати безперервну відпустку. Її максимальна тривалість — чотири місяці.

Як військовому оформити грошові виплати після поранення

Перше, що потрібно зробити після поранення, — подбати про правильне оформлення документів.

Військова частина має видати довідку про поранення, контузію чи травму. У документі повинні бути зазначені обставини, за яких військовий отримав ушкодження, а також інформація про службове розслідування.

Дуже важливо, щоб у документах був чітко встановлений зв’язок поранення із захистом України, виконанням обов’язків військової служби або її проходженням.

Далі військовий проходить лікування. Після його завершення медичні документи мають містити відповідний висновок про зв’язок поранення з військовою службою або захистом Батьківщини.

Без такого підтвердження оформити передбачену законом одноразову допомогу може бути складно.

Куди подавати документи на отримання виплати за поранення

Місце звернення залежить від того, чи продовжує військовий службу.

Якщо військовослужбовець досі служить, документи подають до своєї військової частини.

Якщо його вже звільнили із Збройних сил України — звертатися потрібно до районного ТЦК та СП.

Для звільнених військовослужбовців інших силових структур документи подають до установи, де вони проходили службу перед звільненням. Це стосується, зокрема, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР МО, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту.

Допомога на оздоровлення: коли виплачують і як отримати виплату

Є ще одна виплата, про яку варто знати військовослужбовцям. Військові, крім строковиків, які мають право на щорічну основну відпустку, можуть раз на рік отримати допомогу для оздоровлення.

Її розмір дорівнює місячному грошовому забезпеченню.

Для отримання коштів військовослужбовець подає рапорт. Зробити це можна перед щорічною основною відпусткою, перед її другою частиною або без оформлення відпустки — протягом року.

Після цього виплату оформлюють наказом командира військової частини. Для командирів відповідний наказ видає вище керівництво.

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