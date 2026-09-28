Для тебе Війна в Україні

Як отримати грошову виплату після поранення 2026: суми допомоги та детальне пояснення

Анна Голішевська, редакторка сайту 28 Вересня 2026, 13:00 5 хв.
виплати військовим за поранення
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь