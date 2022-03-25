“Усе буде добре” не спрацює: як підтримати людину, яка пережила полон або окупацію

Війна — дуже складний час. І зараз кожна людина потребує підтримки. Особливо це стосується тих, хто пережив окупацію чи ще гірше — полон.
У таких випадках звичайні слова підтримки не допомагають. Навпаки, вони роблять гірше. Психологиня Катя Гурська озвучила кілька практичних прийомів, які гарантують результат.
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Багато хто вважає, що краще не говорити про страшні події, щоб не засмучувати близьких. Але насправді дуже корисно розмовляти про те, що сталося, обговорювати, згадувати. Це дає змогу людині розділити свої переживання з іншими — так стає легше!
Не уникайте розмов про почуття — свої чи інших. Важливо пам’ятати, що саме обговорюючи проблему її можна вирішити. А якщо ти відчуваєш, що поганий настрій повністю заполонив тебе, і шукаєш, де черпати ресурси — читай матеріал.