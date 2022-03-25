“Усе буде добре” не спрацює: як підтримати людину, яка пережила полон або окупацію

Війна — дуже складний час. І зараз кожна людина потребує підтримки. Особливо це стосується тих, хто пережив окупацію чи ще гірше — полон.

У таких випадках звичайні слова підтримки не допомагають. Навпаки, вони роблять гірше. Психологиня Катя Гурська озвучила кілька практичних прийомів, які гарантують результат.

Рекомендації, як поводитися з такою людиною

Дозвольте людині сумувати, дайте їй можливість бути розгубленою, плаксивою, слабкою. Прийміть біль, почуття, не знецінюйте їх.

Будьте поруч. Людині, яка переживає внутрішній біль, потрібна присутність інших, але лише присутність, від якої не треба захищатися.

Підтримайте бажання поговорити про горе, про переживання. Людина, яка переживає горе, може по кілька разів повторювати те саме. Це нормально.

Багато хто вважає, що краще не говорити про страшні події, щоб не засмучувати близьких. Але насправді дуже корисно розмовляти про те, що сталося, обговорювати, згадувати. Це дає змогу людині розділити свої переживання з іншими — так стає легше!

Не давайте жодних оцінок тому, що сталося. Оцінки — це завжди раціоналізація, тобто уникнення почуттів.

Називайте речі своїми іменами. Часто в кризових ситуаціях люди вважають, що краще не називати речі своїми іменами, інакше вони травмуватимуть близьку людину.

Не уникайте розмов про почуття — свої чи інших. Важливо пам’ятати, що саме обговорюючи проблему її можна вирішити. А якщо ти відчуваєш, що поганий настрій повністю заполонив тебе, і шукаєш, де черпати ресурси — читай матеріал.