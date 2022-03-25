Немає настрою ні на що: де його шукати та звідки брати ресурси

Першим дзвіночком того, що у людини щось негаразд, є її настрій. Настрій — це загальний емоційний стан, який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини, характеризує її життєвий тонус.

Місяць війни виснажив усіх. Це і фізичне навантаження, і моральна нестабільність та невпевненість у завтрашньому дні. Все це, звісно, впливає на життєдіяльність організму. Ми бачимо результат на нашому настрої.

Але як же тримати себе в тонусі?

Важливо переглянути свій режим дня, сну, праці та відпочинку. Психіка та нервова система — це частина нашого тіла. Коли ми порушуємо режим дня, нервова система не може функціонувати на повну.

Де шукати гарний настрій?

Дослідження показують, що навіть мінімальна зарядка зранку може позитивно вплинути на настрій і самопочуття. Коли ми уникаємо будь-якої активності, позбавляємо себе джерела позитивного настрою.

зранку може позитивно вплинути на настрій і самопочуття. Коли ми уникаємо будь-якої активності, позбавляємо себе джерела позитивного настрою. Якщо ви відчуваєте, що емоційний стан погіршується, можна прописати собі, з чого складається день, у десяти пунктах. Тобто прокинутись, поснідати, зайнятись роботою тощо.

Біля кожного пункту поставити плюс або мінус, залежно від того, чи приносить вам ця дія задоволення. Потім подивитись на список і зрозуміти, чого більше. Якщо співвідношення не подобається — подумати, як можна змінити “мінус” на “плюс”.

Складіть список активностей і речей, що приносять задоволення та роблять щасливішими. Це можуть бути дрібнички, як-от спокійно випити чашку чаю зранку чи поїхати в інше місто або провести час із близькими.

Коли список буде готовий, спробувати спланувати тиждень так, щоб кожного дня впроваджувати дві ресурсні активності.

Де брати ідеї для ресурсних активностей?

Спробуйте перелічити те, що вас наповнює. Зараз важливо розуміти, що вас тішить, дає вам енергію та сили.

Розділіть їх на три колонки: що я можу робити раз на день, раз на тиждень та раз на місяць для свого відновлення. Що це може бути? Зустрічі з друзями, ранкова кава, нова книга, прогулянка в парку, свіжий хліб, поїздка в машині під улюблену музику, гарна зачіска тощо. Заповніть список тими речами, які приносять задоволення саме вам.

Раніше ми пояснювали, що таке психологія воєнного часу та чому зараз коливається настрій — читай у матеріалі.