Цитати про війну в Україні: ми стоїмо, бо за нами рідна країна

Війна змінила наше сьогодення, але не зламала наш дух. Сила українців — у правді, у єдності та в незламній любові до рідної землі.

Читай сильні висловлювання про війну, незламність, героїзм та віру в перемогу українців — у нашому матеріалі.

Ці короткі цитати — не просто слова, а голос народу, що бореться, надихає і не втрачає надії. У них — наша пам’ять, біль і віра в перемогу.

Висловлювання про війну

Українці не здаються — бо в наших жилах тече козацька кров.

Наша боротьба — це не вибір, а обов’язок перед тими, хто вже віддав усе.

Кожен день спротиву — це крок до нашої перемоги.

Україна вистояла, бо не втратила віри.

Сила українців — у єдності.

Ми сильні, бо тримаємось разом, мов коріння одного дерева.

Навіть у найчорнішу ніч ми світимо одне одному надією.

Нас хотіли поховати, але не знали, що ми — насіння.

Незламні не тому, що не падають, а, тому що кожного разу встають.

Коли земля горить під ногами — ми стаємо крилатими.

Нація, яка має таких воїнів, не може бути переможеною.

Ми не просто чекаємо перемоги — ми її виборюємо щодня.

Україна — не місце на карті. Це воля, вписана в ДНК.

Нас багато, ми різні, але серце в нас одне — українське.

Нас не зламала ні війна, ні біль, бо ми збудовані з волі й надії.

Наші сльози — як роса на ранок перемоги.

Короткі цитати про війну

Українців можна ставити на коліна тільки для молитви.

Наш хребет гнеться тільки для обіймів — не перед ворогом.

Коли нас б’ють — ми куємо броню. Коли нас лякають — ми співаємо гімн.

Ми не народ війни. Ми народ, що не дозволить себе знищити.

Нас не тримають стіни, нас тримає любов до свободи.

Незламність — це коли серце плаче, а руки будують.

Ми виростаємо з землі, яку не можна поневолити.

Коріння українця сягає глибше, ніж рука окупанта.

З нами правда — тому ми не боїмося сили.

Наш дух не сховаєш під уламками.

Цитати про незламність українського народу

Там, де інші здаються, українець лише закочує рукави.

Незламні — це ті, хто втратив дім, але не серце.

Україну не завоювати, бо вона не в землі — вона в серцях.

Кожна сльоза української матері — це обітниця нашої перемоги.

У нас різні діалекти, але одна мова — мова свободи.

Не шукайте незламних — дивіться на українців.

Народ, що співає в укриттях, не скориться ніколи.

Ще раніше ми в матеріалі наводили цитати про війну яскравої постаті українського шоу-бізнесу — Кузьми Скрябіна. Попри те, що життя музиканта трагічно обірвалося в автокатастрофі, пам’ять про нього житиме вічно, адже його пісні й цитати залишаються актуальними і зараз.

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