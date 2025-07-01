Цитати про війну в Україні: ми стоїмо, бо за нами рідна країна

Фото Pexels Війна змінила наше сьогодення, але не зламала наш дух. Сила українців — у правді, у єдності та в незламній любові до рідної землі. Читай сильні висловлювання про війну, незламність, героїзм та віру в перемогу українців — у нашому матеріалі. Ці короткі цитати — не просто слова, а голос народу, що бореться, надихає і не втрачає надії. У них — наша пам’ять, біль і віра в перемогу.Висловлювання про війну Українці не здаються — бо в наших жилах тече козацька кров. Наша боротьба — це не вибір, а обов’язок перед тими, хто вже віддав усе. Кожен день спротиву — це крок до нашої перемоги. Україна вистояла, бо не втратила віри. Сила українців — у єдності. Ми сильні, бо тримаємось разом, мов коріння одного дерева. Навіть у найчорнішу ніч ми світимо одне одному надією. Нас хотіли поховати, але не знали, що ми — насіння. Незламні не тому, що не падають, а, тому що кожного разу встають. Коли земля горить під ногами — ми стаємо крилатими. Нація, яка має таких воїнів, не може бути переможеною. Ми не просто чекаємо перемоги — ми її виборюємо щодня. Україна — не місце на карті. Це воля, вписана в ДНК. Нас багато, ми різні, але серце в нас одне — українське. Нас не зламала ні війна, ні біль, бо ми збудовані з волі й надії. Наші сльози — як роса на ранок перемоги. Читати на тему Якщо не хочеш бути в ярмі — треба боротися! Згадуємо цитати Дмитра Коцюбайла про війну у річницю смерті героя Читай десять сильних висловлювань Героя України Дмитра Коцюбайла про війну. Короткі цитати про війну Українців можна ставити на коліна тільки для молитви. Наш хребет гнеться тільки для обіймів — не перед ворогом. Коли нас б’ють — ми куємо броню. Коли нас лякають — ми співаємо гімн. Ми не народ війни. Ми народ, що не дозволить себе знищити. Нас не тримають стіни, нас тримає любов до свободи. Незламність — це коли серце плаче, а руки будують. Ми виростаємо з землі, яку не можна поневолити. Коріння українця сягає глибше, ніж рука окупанта. З нами правда — тому ми не боїмося сили. Наш дух не сховаєш під уламками. Цитати про незламність українського народу Там, де інші здаються, українець лише закочує рукави. Незламні — це ті, хто втратив дім, але не серце. Україну не завоювати, бо вона не в землі — вона в серцях. Кожна сльоза української матері — це обітниця нашої перемоги. Unsplash У нас різні діалекти, але одна мова — мова свободи. Не шукайте незламних — дивіться на українців. Народ, що співає в укриттях, не скориться ніколи. Ще раніше ми в матеріалі наводили цитати про війну яскравої постаті українського шоу-бізнесу — Кузьми Скрябіна. Попри те, що життя музиканта трагічно обірвалося в автокатастрофі, пам’ять про нього житиме вічно, адже його пісні й цитати залишаються актуальними і зараз. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter