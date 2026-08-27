Серіал Гаррі Поттер від HBO: дата прем’єри 1 сезону в Україні

Якщо ти виріс(-ла) на історії про хлопчика зі шрамом, то до нового Гаррі Поттера неможливо ставитися просто як до чергового серіалу.

Тут змішані ностальгія і те саме відчуття: а раптом цього разу ми нарешті побачимо Гоґвортс таким, яким уявляли його, коли читали книжки?

Але чекати прем’єри недовго, і всі крапки над “і” стануть вже у першому сезоні. Тож коли вийде серіал Гаррі Поттер і що відомо про нових акторів — у матеріалі.

Серіал Гаррі Поттер 1 сезон: дата виходу

Прем’єра серіалу Гаррі Поттер запланована на 25 грудня 2026 року — HBO покаже його на Різдво, а дивитися нові епізоди можна буде на HBO Max.

Перший сезон отримав назву Гаррі Поттер і філософський камінь і поверне нас у найперший рік Гаррі в школі чарівництва.

Саме тут він дізнається про своє походження, знайомиться з Роном та Герміоною, проходить розподіл по факультетах, уперше стикається з таємницями замку і поступово розуміє, що минуле його родини набагато ближче, ніж здається.

Warner Bros. Discovery обіцяє максимально близьку до книжок адаптацію, тож є надія побачити деталі, для яких у фільмах просто не вистачило часу.

Новий серіал Гаррі Поттер: актори

Про каст акторів на нового Гаррі Поттера Вікна писали вже не раз, зокрема, хто стане новим Гаррі, Роном та Герміоною у серіалі.

Але поки не побачимо героїв на екрані, цікавість до їхніх особистостей лише підігрівається. Тож доповнимо нашу розповідь.

Гаррі зіграє Домінік Маклафлін, Герміону — Арабелла Стентон, а Рона — Аластер Стаут.

У Домініка, мабуть, найцікавіша історія прослуховування. Він прийшов на кастинг у Глазго й представив вірш, який сам написав про свої вихідні. Ця деталь добре показує, кого шукали творці: не маленьку копію Деніела Редкліффа, а дитину з власною індивідуальністю.

А от Арабелла вже мала сценічний досвід: у 2023–2024 роках вона грала Матильду в лондонській виставі Matilda The Musical. Тобто перед камерою та на сцені вона вже вміла працювати.

Аластер Стаут, на відміну від Арабелли, не був відомий. І це, здається, одна з головних особливостей нового кастингу: HBO не стало шукати вже розкручених юних зірок.

У дорослому складі — Джон Літгоу в ролі Дамблдора, Джанет МакТір у ролі Макґонеґел, Нік Фрост як Геґрід та Паапа Ессієду як Снейп.

А ще є свіжа новина для фанатів: у другому сезоні Гілдероя Локгарта зіграє Кіт Гарінгтон. Він замінив Ніколаса Голта, який залишив проєкт через конфлікт графіків. Гарінгтон уже має зв’язок із цією історією — раніше він озвучував Локгарта в аудіоверсії Таємної кімнати.

Читай також в нашому іншому матеріалі: українка зіграє професорку у серіалі про Гаррі Поттера.

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