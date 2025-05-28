Нові зірки Гаррі Поттера — хто стане новим Гаррі, Роном та Герміоною у серіалі

Після оголошення акторів, що зіграють викладачів Гоґвортсу у новому серіалі про Гаррі Поттера, фанати затамували подих, очікуючи кастинг головної трійці. Нарешті HBO визначилися з акторами, що стануть новими Гаррі, Роном та Герміоною.

Каст серіалу Гаррі Поттер: хто виконає головні ролі

Як повідомляє компанія, роль Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Герміони Грейнджер — Арабелла Стентон, а Рона Візлі — Аластер Стаут.

Творча керівниця серіалу Франческа Гардінер і режисер Марк Майлод зазначили, що талант цих трьох акторів справді вражає, тож вони з нетерпінням чекають, коли світ побачить їхню магію разом на екрані.

— Ми хотіли б подякувати всім десяткам тисяч дітей, які проходили прослуховування. Було справді приємно відкрити для себе безліч юних талантів, — цитує їх Variety.

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Зазначимо, що офіційний кастинг на ролі головної трійки оголосили ще у 2024 році. Він був відкритим, а взяти участь могли діти будь-якої раси.

На прослуховування прийшли понад 30 тисяч дітей. Серіал, створення якого триватиме приблизно десять років, матиме більше можливостей для екранізації сюжетних ліній із книг, аніж фільми.

Коли вийде серіал про Гаррі Поттера

Попередньо знімальний процес розпочнуть влітку у кіностудії Warner Bros. Leavesden у Великій Британії.

Щодо точної дати виходу, то поки вона остаточно невідома. Раніше в інтерв’ю Deadline голова та генеральний директор HBO Кейсі Блойс заявив, що серіал вийде на екрани наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

А все, що відомо про новий серіал про Гаррі Поттера на цей момент, розповідали раніше.

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