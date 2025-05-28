Новые звезды Гарри Поттера — кто станет новым Гарри, Роном и Гермионой в сериале

После объявления актеров, которые сыграют преподавателей Хогвартса в новом сериале о Гарри Поттере, фанаты затаили дыхание, ожидая кастинг главной троицы. Наконец, HBO определились с актерами, которые станут новыми Гарри, Роном и Гермионой.

Каст сериала Гарри Поттер: кто исполнит главные роли

Как сообщает компания, роль Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермионы Грейнджер — Арабелла Стентон, а Рона Уизли — Аластер Стаут.

Творческая руководительница сериала Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод отметили, что талант этих трех актеров действительно впечатляет, поэтому они с нетерпением ждут, когда мир увидит их магию вместе на экране.

— Мы хотели бы поблагодарить всех десятков тысяч детей, проходивших прослушивание. Было действительно приятно открыть для себя множество юных талантов, – цитирует их Variety.

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Отметим, что официальный кастинг на роли главной тройки был объявлен еще в 2024 году. Он был открытым, а принять участие могли дети любой расы.

На прослушивание пришли более 30 тысяч детей. Сериал, создание которого будет длиться около десяти лет, будет иметь больше возможностей для экранизации сюжетных линий из книг, чем фильмы.

Когда выйдет сериал о Гарри Поттере

Предварительно съемочный процесс начнут летом в киностудии Warner Bros. Leavesden в Великобритании.

Что касается точной даты выхода, то пока она до конца неизвестна. Ранее в интервью Deadline глава и генеральный директор HBO Кейси Блойс заявил, что сериал выйдет на экраны в конце 2026 или начале 2027 года.

А все, что известно о новом сериале о Гарри Поттере на этот момент, рассказывали ранее.

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